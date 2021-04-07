美容失敗個案屢見不鮮，惟愛美的女士們仍繼續冒險，希望自己擁有出眾的外表。杭州蕭山的袁女士早前到在一家美容店打算紋眉。為了有更好效果，袁女士要求美容院安排最好的師傅幫她操刀，最後同意不惜花上6萬元人民幣（約7.2萬港元）紋了一個所謂的「風水眉」。

惟紋完之後，她感覺自己的眉毛猶如兩把大刀，難看到她都不敢去上班，「心情差到差點哭出來，我本來想告訴家人的，我沒法跟他說，花了這麼多錢，他們都會笑我」。

袁女士向美容店投訴，雙方協商後，她花了3.9萬元（約4.7萬）將眉毛眼線洗掉，左右眉毛更出現高低不一的情況，結果仍不滿意。袁女士要求退還所有費用。如今，袁小姐。美容院表示，當日是介紹以前跟他們一起學習的老師負責眉，他們美容院未有涉及當中的操作，由袁小姐與對方協商。已退還5萬元，剩餘4.9萬元需跟美容師作溝通處理。目前，當地衞生主管部已介入調查。

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