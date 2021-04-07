中共今年建黨百年，國家電影局近日發出《關於開展慶祝中國共產黨成立100周年優秀影片展映展播活動的通知》（簡稱《通知》），規定各戲院從本年4月1日至12月，每周至少播放兩部官方指定的電影，例如《南征北戰》、《上甘嶺》、《鐵道游擊隊》及《紅色娘子軍》等「紅片」，以配合當局的宣傳活動。內地網民批評此舉反映當局對言論管制越來越嚴厲，「不敢想像未來言論空間」。

《通知》規定各電影院每周至少播放兩部「紅片」，而「人民院線」及「藝術影院聯盟」旗下的電影院每周播放的次數則不少於5場，並要求在全國農村、城市社區、校園廣泛開展慶祝中共成立100周年主題放映活動，同時建議重點的黨史題材影片，可結合當地黨史學習教育安排部署，組織黨員幹部觀看和學習。

《通知》亦指出，各地區電影主管部門及各電影單位要「高度重視，認真落實，明確職責，精心組織」，確保取得實效。由4月起，《南征北戰》、《上甘嶺》、《鐵道游擊隊》、《紅色娘子軍》、《英雄兒女》、《南昌起義》等影片將陸續播放映。

自由亞洲電台報道指，內地網民均批評《通知》反映當局對言論管制越來越嚴厲。曾經歷文化大革命的網絡作家韓亦文周二（6日）受訪時說，中共為了宣傳黨慶100周年，各街道辦人員特別警告居民，禁止所謂不和諧的聲音，「今年（官方）特別打了招呼，100周年黨慶，不要發表這一類的評論。我只能籠統的說，如果一個小孩子永遠長不大，停留在他的童年裏，也可能是一個悲劇，對一個小孩子來說有可能是幸福。但是如果這個小孩子永遠長不大，也讓一個國家永遠長不大，那對這個國家來說，肯定是噩夢。」

同樣經歷文革的網絡評論人周先生亦表示：「大陸的言論管控越來越嚴厲，肆無忌憚，已經拋棄法律了。從一開始的反對的聲音不被允許，到現在含蓄的反對聲音也不被允許。不敢想像未來是一個什麼樣的空間。」河北邯鄲退休教師汪女士則謂，中國政府只能被頌揚，容不得批評，「威權制度的政府只能被頌揚、被捧、被讚美，而不能指出他所存在的問題，中國的制度太可惡。」

福建、廣東等各地政府宣傳部門近日亦發文緊隨中央政府，敦促地方政府組織民眾觀看經典「紅片」。福建商人林閩清表示，無論官方怎樣宣傳，他都不去看官方指定的電影，尤其是年輕人，「我覺得不會，我認識的人裏基本上連電視都不看，很多富裕家庭連電視劇都不看了。這個（紅片）只能靠私人影院自行承擔，一個星期放映5場，這個費用難道要影院自己承擔嗎？」

自由亞洲電台／新浪新聞

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