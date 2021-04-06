三年前，台灣一名被害女學生字字血淚，控訴遭體操教練（圖）利用權勢長期性侵，引爆台版「#MeToo」運動，後來陸續再有數名女學生報案。由於事發十多年前，多項控罪超過追訴期，高雄地方法院審理時，僅認定教練對兩名女學生分別強制性交和強制猥褻犯罪，判囚6年10個月。

「每次我都像死了一般」

受害女學生A小姐表示美國體操界的「#MeToo」運動給她勇氣，決定公開這段長達六年的性侵噩夢，並鼓勵曾屈服教練淫威的受害人站出來，指控其惡行。2018年，A小姐在facebook專頁「爆料公社」貼文，指自幼隨高雄一名姓梁體操教練學習，至中學時童貞被教練奪去，他更趁在外地比賽時性侵她。之後該教練變本加厲，要求她和同學B小姐搬到其家，每周找機會把她叫到書房或客廳性侵。她若拒絕就會被禁止訓練報復，「一次又一次的進入我的身體，每一次過程我都像死了一般，直到結束後，我才覺得自己又活過來」。

案件揭發後，高雄市政府及警方介入，起初估計有七至八人受害，最後僅四人提告，包括A小姐和同住的B小姐及兩名學妹。教練被控強制性交和強制猥褻罪成，判決指教練利用積極訓練及規律生活為由，要求女學生住在家中，她們是隊上最優秀選手，也是被性侵最多的受害人。台灣蘋果新聞網