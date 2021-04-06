任務結束！台鐵職員與鐵路警察列隊呼喊，劃破寧靜哀戚，更顯悲壯。上周五台鐵太魯閣號事故，司機袁淳修不幸殉職，昨日由親友抱住其骨灰上禮車，正式離開他用生命守護的鐵路世界。

林佳龍哽咽 「感謝守護乘客」

用生命最後四秒全力煞車，袁淳修為保護全車旅客安全而殉職。昨日早上，袁淳修的葬禮在花蓮殯儀館舉行，交通部長林佳龍到場致意，悼念時數度哽咽，「淳修任務結束，感謝你守護乘客到最後一刻」，隨後他轉身與家屬相擁，場面動容。遺體在花蓮進行火化，袁妻望着心愛丈夫遺照，悲喊：「淳修！要開火了，趕快跑！」其後，台鐵開出專用列車載送袁淳修的骨灰及親友，短暫停靠事故地點後，下午抵達其家鄉所在的台中站，當骨灰送上禮車，列隊的台鐵職員與鐵路警察喊出「任務結束」，骨灰隨禮車送往殯儀館。

截至昨天中午，台灣衞福部的賑災專線收到兩億新台幣（約5,470萬港元）善款，當局將成立捐款管理及監督委員會審核。港鐵工會「港鐵新動力」在Facebook宣佈，與台灣鐵路產業工會聯盟聯絡後，提供網上捐款方法，捐助於事故中罹難司機的家屬。港鐵新動力主席陳凱暉接受本報查詢時稱，希望藉此表達香港同業工會的一點心意，強調工會不會代收捐款，讓市民可按照台鐵工會網頁的指示完成捐款。

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