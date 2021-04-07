兩岸疫情最新數字：大陸昨日（6日）新增12宗確診個案，其中2宗為本土確診個案，均在雲南省發現，其餘10宗則為輸入病例，分別是上海及四川各2宗，以及北京、江蘇、福建、山東、湖北、廣東各1宗。大陸累計確診90,341宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

國務院應對新冠病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組昨（6日）發佈通知，指在內地工作和生活的港澳人士，可在知情及自願的前提下，憑公安部門製發的港澳居民居住證或內地醫保參保憑證，免費接種疫苗；有關保障政策與內地居民保持一致。在內地各類學校工作和學習的港澳籍師生接種疫苗政策，亦與內地師生一視同仁。港澳人士在內地接種疫苗後若出現異常反應，有關救治和補償政策原則上與內地居民保持一致。

通知還指，不在有關接種範圍內的港澳人士，原則上不納入在內地免費接種疫苗範圍。如果今後開放自費接種疫苗，可在知情自願的前提下，參加自費接種。

內地力推全民接種，但在疫苗外交的夾擊下，國內疫苗供應吃緊，近日更傳出多地「無針打」。據內媒報道，近日，國藥中生武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗擴產能項目配套工程，正在加緊建設中。該項目預計今年5月底先期建成。待擴產能項目全部建成之後，漢產新冠滅活疫苗的年產能將再增加10億劑。據了解，今年2月25日，武漢生物製品研究所新冠滅活疫苗附條件上市，現時相關生產車間年產能為1億劑。

據內媒指，目前內地有5款武肺疫苗獲批使用，按技術路線可劃分為三類：一是滅活疫苗，包括國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司生產的3款滅活疫苗；二是腺病毒載體疫苗，為天津康希諾公司生產的5型腺病毒載體疫苗；三是重組蛋白疫苗，即重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）。

雖然內地積極推動疫苗接種計劃，疫情卻依然接續爆發。近日爆疫的雲南省瑞麗市，今日再增2宗本土確診病例，同為中國籍女性，分別為25歲及31歲。她們在對重點人群和密切接觸者核酸檢測中被發現後，即經負壓救護車轉運至定點醫療機構。

瑞麗市在6日啟動第二輪全員核酸檢測，該市昨晚在新聞發佈會上通報，截至當晚7時30分，第二輪核酸檢測共完成採樣23.86萬人，預計今日宗成本輪全員採樣。

各地嚴防瑞麗市疫情擴散。據廣西衞健委消息，昨日新增2名瑞麗市無症狀感染者的密切接觸者。兩人與他們的密切接觸者均已集中隔離觀察，核酸檢測結果均為陰性。

另外，黑龍江齊齊哈爾市截至5日，累計排查自雲南省抵返人士708人，發現雲南某確診病例密切接觸者2人，均已落實市疫情防控措施。

綜合報道

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！