「我只想保護捍衞孩子！」台灣苗栗縣「台灣最美鎮民代表」陳怡樺指控兒子遭友人惡意對待，不但被揪起褲子在空中旋轉，還遭掐頸壓在地上，對方甚至恐嚇他說：「如果不是跟你爸爸同月同日生，我早就把你掐死。」

陳怡樺在Facebook貼出影片，可見一群孩子玩耍期間突然出現一名穿着灰色上衣男子，他一手將一名男童的褲子從後拉起再旋轉數圈，男童重摔在地後，該名男子還作出踢腳的動作，之後又氣憤地用雙手掐男童的頸部，男童露出痛苦的表情。

「每個小孩都是父母的心肝……」陳怡樺表示，兒子當時作出反抗，卻被掐住頸部壓在地上，對方還恐嚇說：「如果不是跟你爸爸同月同日生，我早就把你掐死。」

陳怡樺又發現，兒子的臉部有瘀傷，可是，對方事後仍辯解只是跟孩子在「玩耍」，並否認施暴。她忍了3周決定不啞忍，準備控告這名男子。

陳怡樺又透露，兒子事後不時發噩夢，她曾安排兒子接受心理輔導，前幾天，兒子竟說想原諒叔叔，但是需要一點時間，令她心痛。她並呼籲所有家長，即使是跟認識的團體出遊，仍要注意孩子的安危，「希望這樣的悲劇不會發生在其他孩子身上。」

不少看過影片的網民，都表示不能接受，「連續重覆（複）看了3次，我懷疑自己到底看了甚麼」、「這真的扯到爆，萬一重摔折到頸椎小孩怎麼辦，身體心靈都受創」。

陳怡樺昨日接受台灣《蘋果》訪問時表示，她和家人是在3月20日應嘉義友人邀約前往嘉義市一家餐廳用餐，她和友人也認識王姓男子，於是一起前往用餐。她用餐到一半，女兒突然要她去看哥哥，才發現兒子情緒激動，她隨後翻看店家的閉路電視畫面，才發現是王男將兒子抓起來旋轉，且王男在事發前曾喝酒。

據悉，王男曾在兩人共同社團貼文道歉：「對不起各位，或許處理事情不當，在跟小孩子玩的時候，我王ＸＸ拉到他褲子，他踼（踢）我……他罵我……我把它（他）抓住，但是我沒有掐住他的脖子，或許我處理方式不對，恐嚇了小孩、驚嚇了小孩，在此先跟他道歉『對不起』，造成大家的反感真是對不起，也造成車隊群組上的困擾我晚上會退出。」

台灣《蘋果新聞網》

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