自稱曾任中共間諜的男子王立強2019年11月逃亡澳洲後，點名中資公司中國創新（1217）及中國趨勢（8171）董事會主席向心及其妻子龔青是共諜，企圖干預去年台灣總統大選，而當時身處台灣的向心夫婦其後被限制出境，以釐清有否違反「國家安全法」。

台灣當局調查發現，向心與龔青涉嫌收受來自上海的國太投資集團不法獲利約2.03億港元，違反《洗錢防制法》，認定兩夫妻利用這筆金額購買北市信義區三戶豪宅；當局周四（8日）決定起訴二人，並會繼續調查關於兩夫妻在台蒐集情報，涉嫌違反國安法的指控。

調查指出，向心夫婦在短短幾年內在台北市信義路五段買下10樓、14樓共3戶豪宅，其中10樓的兩戶打通，又在林口區買下千萬豪宅，並曾以兩人及女兒向子瑜名義申請來台開公司但遭駁回；向心夫婦辯稱，因為很喜歡台灣的環境，所以希望在台投資置產，並強調都是私人資金。然而兩夫婦買屋的資金是從2016年8月間在台開戶，到2017年9月間就陸續以港幣結售等現金付清，短時間內的大額款項來源可疑。

調查又稱，夫妻倆與中共往來密切，原名向念興的向心曾在大陸從軍，先後任職中國北方工業集團、國家機械工業委員會、國家科學工業委員會，官拜中校退伍後入籍香港，改名為向心，開設中國創新投資等公司，而龔青原本也是國家科學工業委員會所屬的「北京現代軍事雜誌社」美術編輯。

自2011年底至2016年4月間，國太投資控股集團開始以明星代言、冠名贊助電視節目等方式，鼓吹民眾投資不動產、租賃，在大陸吸金4百多億元人民幣（下同，約475億港元），國太基金集團首腦徐勤等人為了漂白鉅款，找到向心的中國創新公司，雙方簽訂協議，由國太入股中國創新，中國創新再以投資名義，將錢轉入國太集團旗下公司。

然而在向心收到國太集團的2.03億元後，國太集團便捲入吸金案而遭北京當局搜索逮捕，徐勤已因集資詐騙等罪被判處無期徒刑，國太集團亦被判罰3億元（約3.6億港元），而向心則是在2016年8月9日遭公安約談後，馬上在18日與龔青一起從香港飛來台灣，並辦理銀行開戶、委託仲介在台購屋置產。

調查人員懷疑，向心夫妻用來買豪宅的錢，就是來不及匯回國太集團的吸金所得的2.03億港元，而雖然吸金案發生在大陸，但幫助犯罪洗錢是萬國公罪，既然洗錢結果流入台灣，台灣當局因此決定依《洗錢防制條例》起訴向心及龔青，並向法院申請沒收其三戶豪宅。至於向心夫妻所涉違反《國安法》部分則仍在調查中。

王立強於2019年11月在澳洲變節，大爆中共在香港、台灣滲透工作內幕，包括建立20多萬個假帳號引導輿論、收買特定媒體等，還點名向心是中共駐港高級特務。台灣當局認為，王立強的說法符合台灣當時情況，且發現當時身處台灣的向心夫婦打算離境，結果二人於同年11月24日被截查，並限制其出境。兩人出境管制期限於本年2月13日屆滿，當局其後向台北地方法院申請延長限制2個月，有關禁令將於4月13日期滿。

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲

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