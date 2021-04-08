台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生50死逾200傷的慘烈事故，今日是罹難者的頭七，台鐵司機將於事發時間，即上午9時28分同步鳴笛5秒，以悼念殉職的司機袁淳修和助理司機員江沛峰，並向二人致敬，盼任務完成的他們一路好走，預料全台至少有120列火車將同步發出悲鳴。另外，列車於行經太魯閣號出軌地點時，也將長鳴1聲。袁、江二人在事發一刻奮力煞車，希望能減少傷亡，遺憾雙雙罹難，交通部早前表示將頒發交通獎章，並提案入忠烈祠。

「全國火車駕駛產業工會」理事長黃隆華說，他的心情在這幾天始終難以平復，因為一直奔波殯儀館、安撫罹難司機的家屬，覺得非常心痛，想想司機懷抱着勇敢與熱情進台鐵工作，接受嚴格訓練後，好不容易培養成人才，開始列車行駛工作，日復一復，直到今天，才明白原來司機每天都在冒險犯難，才知道原來自己每天都在冒險賭命開車。

黃隆華坦言，當運安會公佈那一段太魯閣號撞上工程車畫面後，司機都受到相當衝擊，心情也很複雜，對工作多了害怕的心情，害怕自己遇到這樣的事，家人誰來照顧，但也只能把害怕放在心裏。

黃隆華提到，2007年下大雨的某日，他開火車到台東山區路段，一邊是陡坡，經過一個小彎道後，突然發現前方在大雨中景象不太一樣，下意識立刻減速，更接近時才發現有土石流，他馬上緊急煞車，車頭雖出軌，所幸旅客都沒事，接着他與車長聯繫旅客接駁事宜。處理完回到家，看到家人那一刻，他才懂得害怕，眼淚奪眶而出。

黃隆華說，司機跑車每天宛如在冒險犯難，一個廠商不但不遵守規定，還完全沒有考慮司機和乘客承受的危險，建議台鐵應該建置偵測系統，當有異物入侵即時發出警告，給予司機充份的反應時間，以免再有人為此犧牲生命。

此外，聽聞工地主任李義祥竟是因個人處理工事不當才釀大禍，倖存的輕傷乘客羅先生氣憤地說，檢警應強制李參與救難工作，讓他看看那些未闔眼的罹難者的表情，這樣的人應該受到最大的良心譴責。

台灣《蘋果新聞網》

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