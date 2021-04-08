內地早前提出要在今年6月底前把武漢肺炎疫苗接種率提高至四成，各地用盡威迫利誘，提高接種率。繼早前多名大學生表示校方展開免費接種疫苗後，本來採取自願報名形式，但報名人數很少，最近就變成強制接種。今日，民辦的上海建橋學院有學生投訴，指校方強迫學生接種疫苗，更指「不接種不讓出校」，事件引起網民熱議，有網民形容校方「挺流氓的」，更斥「接種疫苗早就變成政治任務」。

網上流傳疑校方向所有師生發出的通告，內容指「除非有證明因為特殊理由不能接種」，否則學生請假，都要附上接種疫苗的憑據。通告又指，10日上午學校將安排接種疫苗，要求同學不要離校，強調「疫苗接種為首」，學生狠批校方「不打疫苗不讓離校」，「打疫苗與請假掛鉤」。

網民指，內地很多學校都有類似情況，直言是「有指示」要接種疫苗，少部份網民則認為，「接種疫苗是為了大家着想」。

香港眾新聞則報道，上海一名在私人公司工作的員工指，上周在公司要求下，被迫簽名同意接種疫苗，質疑公司為達到接種目標，未有徵詢健康狀況，未有透露打哪種疫苗，就強迫員工接種。在接種當日，報料員工推說不適，始成功避過接種。

上月底，海南省儋州市人民醫院工作微信群中發出一則通知，指「按照市衞健委的要求，醫務人員屬於應種盡種人員，除了禁忌症和特殊原因的人員外，必須100%接種，如為個人原因不想接種的，自己承擔後果。備孕的人員也要接種，只有已經懷孕的人員才不接種。」

醫院工作人員事後承認通告內容，「這個不是我們醫院的規定，這是市政府、市衛健委要求的。如果有禁忌症的人員是可以不接種的，但對於無緣無故不接種的人員就要問責了。對於尚未懷孕的備孕人員建議還是先打，過後可以再備孕。」

惟內媒記者指，國家衞健委發出的《新冠病毒疫苗接種技術指南》中提到，不建議有備孕計劃的女性因接種武肺疫苗而延遲懷孕計劃。

新浪微博／眾新聞

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