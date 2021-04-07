總統蔡英文昨日強調「台灣各地的民眾都值得有一條安全回家的路」，台鐵必須先進行組織文化改革，並解決其長期虧損的財務問題。據悉改革主要分為四個階段，會率先改造台鐵內部組織及財務重整，最後才改變台鐵的營運模式。台鐵產業工會回應指，若政府真想改革，於2018年普悠瑪號出軌時就應展現改革決心。

蔡英文指出，2018年台鐵普悠瑪列車事故後，隔年1月行政院提出針對台鐵改革144項建議，經過兩年時間，已經處理了109項，剩下的大多數是需要時間處理的項目，政府一定會逐步完成。據了解，政府經商討後會進行四階段台鐵改革計劃。第一階段是進行組織改造，因為現在管理系統各自營運不協調，例如電力和工務系統分開；第二階段是財務重整；第三階段則是與工會溝通；第四階段才是改變台鐵的營運模式，包括將台鐵公司化。

工會指公司化打擊士氣

台鐵產業工會昨召開記者會回應政府，稱現時談公司化只會打擊員工士氣，過去工會也曾提出用料系統、安全人力、人才訓練傳承等建議，但政府不予理會，強調改革現階段現在就可以做，並非要公司化後才能進行，政府應於2018年普悠瑪號出軌時就應展現改革決心。此外，有傳台灣四海幫原定本月中舉辦幫主交接禮，但因發生台鐵嚴重死傷事故而取消。

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