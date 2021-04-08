台鐵太魯閣號列車上周五（2日）撞上墮波工程車，造成50死、216人傷的重大事故，運安會前天（6日）公佈的資料顯示，工程車翻落邊坡與吊臂車及紅色吊帶有關，加上閉路電視顯示工程車上除李義祥外，還有其他人，花蓮地檢署昨約談20餘人，包括副駕駛座的逃逸外勞華文好及東新營造監工林常青，整宗意外經過漸趨明朗。經檢察官訊問後，認為華文好有逃亡事實，且有勾串、滅證之虞，已聲請羈押禁見，成為這宗事故中第2名遭聲押的疑犯。今天是罹難者的頭七，真相輪廓幾乎出爐，也算是告慰死者在天之靈。

另外，立法院交通委員會今天再邀行政院公共工程委員會、交通部和運安會進行太魯閣號出軌專案報告，運安會主委楊宏智在會前受訪時指，已掌握關鍵錄音檔，內容是當時處理工程車卡在草叢的關鍵對話。楊指，在事故發生的時間點，確實有兩人在現場，邊坡頂部有吊臂車、工程車，邊坡底下還有好幾部，這些資料和影像都已交給檢調處理。因工程車已熄火，未能確知是滑落或翻落，但仍有其他物證可以推論判定。

至於是否為李義祥操作工程車和吊臂車？楊宏智稱，這部份讓檢調回答，確實都有完整資料。

而據公共工程委員會報告，根據《營造業法》第三條第十款規定，工地主任是受聘營造業，擔任其所承攬工程的工地事務及施工管理人員；同法第二十八條則規定，營造業負責人不得為其他營造業負責人、專任工程人員及工地主任。而李義祥身為義祥工業社負責人，即有關台鐵邊坡整治工程的分包商，卻同時擔任主包商東新營造的工地主任，除違反營造業法規定外，亦涉嫌借牌轉包。

報告更指出，內政部建置工地主任系統未發現有登錄上列事情，意指李義祥擔任東新營造工地主任一事是未經通報，亦未在系統登錄；將建議內政部就登錄系統強化勾稽制度，以利查核預防，避免發生違法事宜。

工程會昨亦查訪鐵路行車安全6年改善計畫中的7項施工中工程，發現1項工程有施工便道及工區邊坡鄰近鐵道，但未設置隔離設施，工程會已建議台鐵改善，台鐵允諾即刻處理。

台灣《蘋果新聞網》

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