兩岸疫情最新數字：大陸周三（7日）新增24宗確診個案，其中本土確診佔11宗，全部來自雲南，其餘13宗為境外輸入個案，分別是上海9宗、內蒙古1宗、江蘇1宗、廣東1宗、陝西1宗。大陸累計確診90,365宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

雲南省新增11宗本土確診個案，包括8女3男，年齡介乎8歲至59歲，當中6人屬緬甸籍，其餘屬中國籍；另外新增1宗無症狀感染者，是一名35歲的緬甸籍女子。當地現時共有79宗確診個案，本土佔76宗，境外輸入佔3宗，而無症狀感染者有44宗，本土佔25宗，境外輸入佔19宗。

雲南省紀委省監委早前對瑞麗市委書記龔雲尊進行立案調查，指當地在半年多時間內連續3次爆發疫情，嚴重破壞全國、全省疫情防控大局；龔雲尊因在疫情防控工作中嚴重失職，現被撤銷黨內職務、政務撤職處分，並降為一級調研員。

北京於本月2日、3日、4日及6日均新增1宗境外輸入個案，相較上月的31日內僅有1宗境外輸入個案有上升趨勢。北京市政府新聞發言人徐和建回應稱，會持續做好外防輸入，持續從嚴從緊做好直航北京國際航班管控。

國家衞健委／新浪新聞

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