台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生嚴重出軌事故。涉嫌停車不當、導致工程車掉落路軌的司機兼建築公司負責人李義祥，當日未有第一時間撥打緊急電話報案，而竟然是打給吊車公司；而當時最早第一個報案電話，是由車上一名受傷女乘客所撥出。事實上台鐵設有緊急通報專線，只需約16秒就能直通調度總所，讓調度員能立即用無線電通知列車，假如李義祥當時有撥打這通電話，很有可能避免這次慘劇發生。

台灣國家運輸安全調查委員會早前透露，在太魯閣號列車當日上午9點28分發生意外前的15分鐘，有一列自強號204班次列車曾駛經，當時肇事工程車已在場，推測工程車滑落鐵軌的「關鍵15分鐘」，時間點落在9點13分至28分之間。

根據現場畫面，李義祥在工程車滑落邊坡後有看手機、打電話的動作，而他在這段期間曾致電誰人，成為非常重要的關鍵。李義祥和其委任律師事後雖辯稱曾撥打報案電話，但根據花蓮縣消防局報案紀錄，當天上午9點28分事故發生後，最早第一通報案電話並不是李義祥撥打，而是車上一名女乘客，撥打時間為9點31分，但由於她語氣緊張，一時說不出身在何處，最後由身旁另一名男乘客代為透露，現場慘狀才曝光。

事實上，台鐵其實設有緊急通報專線「0800-800-333」，專門處理軌道、平交道、橋樑或隧道等出現障礙物的情況，約16秒內就能直通調度總所，讓調度員能立即用無線電通知列車。而根據台灣國家運輸安全調查委員會，太魯閣號駛出和仁隧道的時速為約126公里，完全煞停列車最少花600米約16.6秒，因此即時通報仍有機會避免發生意外。不過，在案發工地現場的告示牌上並未有列出這個通報專線。

然而，即使李義祥不知道該緊急通報專線，亦能撥打119或110報案，由警方通報台鐵，再轉駁至司機，但他第一時間未有撥打緊急電話，而是直到事故後約半個小時才打給吊車公司，著急表示「卡緊咧！我的車掉下鐵軌，趕快派吊車來！」

台灣《三立新聞網》／批踢踢實業坊／ETtoday新聞雲

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