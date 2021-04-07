新疆昌吉一段貴婦狗遭狼群圍攻致死的影片在網上熱傳，據悉，事發於周一（5日），一名女遊客帶着貴婦狗進入當地一個野狼谷遊玩時，看見狼群很新奇，為了「讓愛狗也看看」，這名女遊客就抱着小狗伸出外圍，豈料小狗不幸墮下跌入狼群，最終導致慘劇發生。看過短片的網民稱，這名女遊客「病得不輕」。

拍攝片段的馬女士表示，事發時，受害的小狗由一名年輕女主人抱着，可能看到狼群感到害怕，慌忙之下抓了女主人的手，小狗因女主人鬆了手而墮下狼群當中。片段中，貴婦狗遭狼群圍攻，毫無反擊之力，圍觀的人更不時發出尖叫聲。

貴婦狗不幸命喪狼群的圍攻下，惟河北保定動物園內，一隻大鵝卻獨力擊退兩隻百獸之王。一段同樣在4月5日拍攝的片段中，動物園的老虎區突然出現一隻大鵝，區內兩隻老虎對這隻不速之客感到好奇，其中一隻白虎小心靠近，大鵝突然轉身展翅攻擊，嚇得白虎轉身逃跑。即使白虎再次嘗試靠近，大鵝竟追着白虎啄，讓白虎嚇得在區內逃竄。另一隻老虎則一直躲得遠遠的，不敢靠近。雖然不知道大鵝最後的下場，但經過兩輪攻擊，大鵝猶如擂台上的勝利者，任意在老虎的地盤內遊走。

兩段影片均又引起網民熱議，除了普遍批評女主人害死貴婦狗外，亦讚嘆大鵝的厲害。

網民意見：

你得不到的醜女：（貴婦狗被）主人害死的！

不見不識不知不戀：狗子倒霉（楣），跟着這樣的主人……

上官勻：主人病得不輕，自己應該跳進去看個夠。

么小歐 ： 丟了虎臉，沒臉見虎了。

楊同學喔：武松說，當年我咋沒想到用鵝治你！

一名無聊的閑散人員：世道早就變了。

君LIN天下K：虎落平陽，被鵝欺！

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