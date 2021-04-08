中印邊境局勢雖已較去年緩和，印度對中國在印太區擴大影響力仍充滿戒心，有報道指，印度正計劃大規模興建6艘核子攻擊潛艇及18艘常規潛艇，優先程度更高於航母，以對付中國的威脅。印度的戰略夥伴法國已經表示，願意與印度共同設計核潛艇。

印度媒體《印度斯坦時報》及《印度國防新聞》網報道，軍方對於先建航母還是潛艇的爭論已有結果，「擁潛派」獲勝，除優先興建6艘核子攻擊潛艇外，還計劃建造18艘AIP（絕氣推進系統）常規潛艇。僅核子攻擊潛艇，估計耗資約120億美元（約934億港元）。軍方認為，潛艇的隱匿性，較目標巨大的航母，更能抵消不斷壯大的中國海軍的威脅。

報道引述不具名的印度海軍陸戰隊人士消息，指海軍正向政府國防採購委員會尋求批准這項大規模造艦計劃。他指，計劃中規定常規潛艇必須配備AIP系統，以確保這些潛艦能在水下運行更長的時間，且比核子動力潛艦更安靜。

法國最近積極與印太區民主國家採取聯合行動，以對抗中國在區內的挑釁性軍事活動，最近更派兩艘軍艦到孟加拉灣與四方安全對話成員國印度、美國、日本和澳洲舉行聯合軍演。

印度海軍加速增加潛艇數量，也是因應中國海軍在印度洋及其他地區擴大活動後，擬定的擴大海軍戰力計劃的一部份。

《印度斯坦時報》／《印度國防新聞》網

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