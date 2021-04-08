內地非政府公益組織「長沙富能」3名人員程淵、劉永澤、吳葛健雄，2019年被控「顛覆國家政權罪」，至今仍被關押在湖南省國家安全廳看守所，當局拒絕讓家人聘請的律師跟他們會見。程淵的妻子施明磊與其5歲女兒，現已在多方協助下離開中國，前往美國德州。

施明磊今日（8日）上午在Facebook表示，感謝美國國務院、大使館和美國民間人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）負責人傅希秋牧師，讓她和女兒能到美國。她寫道：「今年的除夕夜，萬家燈火，在無數次掙扎之後，我決定帶女兒離開，於是我們踏上了這背井離鄉的遙遠路程，疫情出行並不容易，一關又一關，孤獨、恐懼又煎熬。出了中國的那一刻，心裏又難過又激動，大哭（了）一場。」

施明磊續稱，她將傾盡所有，告訴全世界珍視自由、生命的人們，現在程淵、劉永澤、吳葛健雄等人遭受迫害的事，並點名長沙市市長鄭建新及相關辦案人員，指程淵等人的合法權利一天得不到保證，家屬就不會放棄維權的腳步，「長沙公益仨（指程淵、劉永澤和吳葛健3人）一天不得釋放，我們家屬們一天不會停止發聲！」

「長沙富能」是一個長期關注殘疾人士權利的非政府組織，曾推動多宗關於乙型肝炎及愛滋病歧視和計劃生育政策的訴訟，其中被稱為「長沙公益仨」的3名成員程淵、吳葛健雄和劉永澤，於2019年7月22日被湖南省長沙市的國安人員，以「涉嫌顛覆國家政權罪」刑事拘留並起訴，羈押一個多月後被當局批准逮捕。惟3人自被捕後一直未能與家屬委託的律師見面，家屬亦無法從官派律師口中得知案件是否已經開庭審理。程淵的妻子施明磊亦受到株連，曾被監視居住。

Facebook／中央社

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