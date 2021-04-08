深圳市住房和建設局網站消息，深圳市住房和建設局等七部門發佈關於涉及微博大V「深房理」的舉報的調查處理通告。通告指，「深房理」以合資入股、眾籌等名義，向不特定對象募集資金用於購房並承諾分派收益，涉嫌非法集資。有關部門將依法調查，並向社會公佈結果。

通告指，涉及「深房理」的舉報，包括教唆炒房人通過弄虛作假、隱瞞真實情況或者提供虛假證明材料等方式騙取購房資格的行為，一經查實，相關當事人將被列入失信名單並受聯合懲戒，住房建設部門將依法採取停止使用「購房意向登記系統」及合同網簽系統、停止購買或承租保障性住房、停止公積金貸款資格等措施。

「深房理」在微博以房產投資專家自居，不斷宣揚在深圳買樓致富故事，有傳其500人以上的會員微信群便最少有7個。但去年已被內媒報道，「深房理」向會員不斷收取會員費、諮詢費、手續費，且提供的落戶、購房名額、選房、找小貸公司墊資等服務，每樣也有中間商收費。

廈門飛武漢航班有「詐彈」

中國國航CA8228航班周三（7日）晚10時35分在廈門起飛後，有乘客在機艙聲稱「機上有炸彈」，被逼返航。經警方檢查未發現有爆炸物，警方將涉事乘客帶走調查。航班重新起飛往武漢。

台旅巴行錯路直插橋底

台灣周四（8日）晚9時許發生驚險交通意外。一輛旅遊巴行至台南市小東地下道時，誤入車道，直撞有高度限制的、供台鐵列車行駛的橋樑。旅遊巴車頭直插橋下，車頂被削去，幸司機位置較低及車內無乘客，事故中無人受傷。

1314朵玫瑰「心」破碎

四川成都一名失婚漢，於周二（6日）為挽回生日的前妻心意，購買1,314朵玫瑰花製成「一生一世」巨大花牌，打算為前妻慶生。豈料，巨型花牌在送往前妻公司途中，在搭扶手電梯時不慎撞到樓層間的夾縫，令玫瑰巨心碎成數塊，再不能「癒合」。據拍攝短片的涉事女主角的員工透露：「老闆娘也很大度，最後也沒有說甚麼。」

綜合報道

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