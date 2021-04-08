貴州盤州市近日發現2.44億年前的肉食性魚類化石，獲命名為「盤州暴魚」。這種體型粗壯，略帶駝背的古魚類，體長可達26厘米，上、下頜口緣分別有5顆向前伸的大齙牙，外形十分凶悍，是疣齒魚科迄今最古老的化石新證據。

國際學術期刊 PeerJ昨日（7日）報道，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究團隊，於盤州發現2.44億年前一種大型的肉食性基幹新鰭魚類，命名為盤州暴魚。

盤州暴魚比其他疣齒魚科魚類的泳速略慢，但游泳平衡性能更好，有利於在海底岩礁等複雜環境運動和捕食。在食性方面，盤州暴魚更傾向於捕食底棲、游泳速度較慢、帶硬殼的腹足類和雙殼類等獵物，而不是追逐捕食游泳速度較快的魚類和頭足類等。

徐光輝指出，盤州暴魚與之前發現的「雲南暴魚」或其他疣齒魚科魚類有不同的生態特性，有更為粗獷凌厲一方，其粗壯牙齒也令外表很凶狠。盤州暴魚體長26厘米，是貴州首次發現暴魚屬。盤州暴魚的發現和研究揭示了疣齒魚科生態適應的多樣性，令人們對三疊紀海洋生態系統復蘇有新的認識。

他續指，以往疣齒魚科魚類主要於歐洲中、晚三疊世海洋環境被發現，以疣齒魚屬為代表，而作為疣齒魚屬的近親，近年中國西南地區發現暴魚屬，揭開了疣齒魚科魚類生態多樣性的神秘面紗。

疣齒魚科魚類是三疊紀體型最大的一類肉食性基幹新鰭魚類，身體最長可達65厘米，在食物鏈中佔據較高位置。

中新網／環球網

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