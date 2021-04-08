內地網絡言論空間不斷收窄？有報道指，多個時政論壇及軍事自媒體上月底開始陸續關閉或被封。有網民認為言論空間越趨緊縮，也有人指官方是防止洩露軍事機密、清除「造愛國謠」，導致戰狼情緒被外國放大。

新浪微博的網民討論，這次軍事自媒體「洗太平地」可以追溯至3月22日，當天下午大型軍事論壇「超級大本營」突然公佈在翌日凌晨起，永久關閉海軍、空軍、陸軍、航太及新概念武器等4個討論版，換言之是關閉了軍事裝備討論版。

隨後，「新浪軍事」、「軍武次位面」等軍事類微信公眾號近日也因「違規」被關，甚至騰訊旗下的騰訊網軍事頻道微信公眾號「講武堂」也沒能倖免。其中，「軍武次位面」迄今未解封。內地知名時事政治論壇「貓眼看人」也在3月30日突然關閉。

對於這波時政、軍事論壇、自媒體被關閉，不少內地網民在微博感嘆言論越趨緊縮，認為當局有意引導輿論「莫談國事，只談風月」等。

不過，也有人指出，常有軍事迷在軍事論壇刊載拍攝到的新型軍機或正在建造中的軍艦等，且被封鎖的軍事論壇多是涉及武器討論，當局很可能是為防洩密而出手。

此外，也有網民列舉上述自媒體過去的錯誤文章指出，這類自媒體常常「造愛國謠」煽動網民情緒，導致「戰狼情緒」被境外報道放大，「增大了外事處理的難度，終於被集中治理了一次」。

事實上，中共中央宣傳部副部長、網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）主任莊榮文1月29日在全國網信系統規範網路傳播秩序工作視訊會議已經提出，今年是中共建黨百年、「十四五」開局之年，要「維護網路傳播秩序」，確保網路空間「正能量充沛」、「主旋律高昂」有特殊重要意義。

他當時要求無論甚麼性質的平台、傳播方式，都要把「堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向」放在首位；並強調要重點加強「自媒體」的規範管理，加大對違規違法帳號和所在平台的懲罰力度，讓「監管長牙齒」。

據澎湃新聞報道，不少自媒體以及公眾號營運者在1月底、2月初時也收到通知，特別提及如果賬號「不具備有關資質，建議不要採編發佈、評論解讀政治、經濟、軍事、外交領域及重大突發事件等相關信息內容，避免違反相關法律法規和平台運營規範，對後續創作發佈造成不便」。

中央社

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