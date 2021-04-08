台灣海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，日前在執行馬公運補任務，與登陸艇隊合群艇配合，順利將車輛載運上岸。中平軍艦輔導長以此提供文稿給國防部機關報《青年日報》刊登，卻不慎將中科院最新研發、可偵測中共最新型殲-20隱型戰機的「輪型被動雷達車」曝光，遭到美方關切。國防部長邱國正為此震怒，要求徹查，更嚴正警告海軍司令劉志斌上將。有資深人士透露，「國防部的地震才開始」。該篇文章已下架。

邱國正要求國防部立即進行三級防處，軍中各部隊已被下令要「保密防諜」，海軍司令部今（8日）召開擴大檢討會，重新律定洩露軍事機密的嚴重性。此外，海軍艦隊指揮部及主管《青年日報》的政戰局，也被要求提供涉案人員的關係。國防部將領透露，依據邱過去在陸軍司令懲處的慣例，預計將會有近百人為此案牽連，數十人難逃記過懲處的下場。

中平軍艦提供《青年日報》的文章於3月26日刊登，內容寫道：「海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，日前在執行馬公運補任務，與登陸艇隊合群艇配合，實施艉艇艏結合，順利將車輛載運上岸。本次任務因海面湧浪隨船隻經過起伏，影響艉艇艏之結合，但全艦官兵遵從幹部口令，發揮平日演練成果，動作迅速確實，順利完成結合，接續由合群艇搭載車輛上岸，達成任務。」

文稿雖無機密或敏感性，但中平艦所附的二張雷達車登岸照片，除了讓熟悉雷達的人嚇一跳外，美方人員也相當重視，甚至透過國安系統向台國安高層詢問，引起國安高層注意，並要求國防部徹查。因此，當天《青年日報》即時撤稿，並出動資通電軍在網上搜尋，截斷所有聯結。

根據刊登的雷達車照片，與中科院研發的野戰防空相位陣列雷達外型相當接近。根據中科院官網介紹，野戰防空相位陣列雷達系統，包含了預警雷達與防空武器，能建構成局部空域、多層次的整體防空火網，能防護重要基／陣地、要港、重要軍事目標及掩護地面部隊不受敵空中攻擊威脅，藉快速機動力與火力，支援地面部隊進行防空作戰。

據了解，此型雷達最厲害之處，是可透過相位陣列雷達鎖定中共解放軍最新型的殲-20隱型戰機，部署在澎湖，只要殲-20一出海，接近海峽中線之際，即可提供台空中戰機、海面防空火力與陸上防空飛彈的追瞄與命中目標。

台灣《蘋果新聞網》

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