山東省日照市一名13歲少女，昨日（7日）有上傳短片，聲稱被騙出席飯局，其間遭中年大叔強姦，又指控父親收了中間人20萬元人民幣（下同，約23.7萬港元）「掩口費」，少女拒絕屈服，希望外界能為她討回公道。家人得悉後毆打少女，她的父親反指女兒「被人帶壞，謊話連篇」，只承認女童爺爺曾收受10萬元（11.9萬港元）。當地警方指正調查案件。

涉事少女小安（化名）昨日在山東日照拍攝這段短片，片中她舉着寫有個人資料的紙牌，跪在地上，講述她受辱經過。小安稱，3月25日獲女同學邀請吃飯，會合時見到有一男子在場，她拒絕前往。不過，當晚11時許，小安被同學騙到屋苑樓下，遭人強拉上一輛白色私家車、沒收手機，再帶到附近一條美食街強行灌酒。

她續稱，至26日凌晨，自己已被灌至意識不清，遭一名年約40歲的大叔帶到一個單位，強行與她發生性行為。事後，對方表示會滿足小安的所有要求。

小安表示，當她清醒後這名大叔已經離開，另一姓潘的中間人則走入入房，威脅她要保密。她承認，去年已發生類似事件，她遭強迫與他人發生性行為，也是這名姓潘的人士做中間人。小安說：「我不認識潘某，只知他是初中同學認識的人。」

小安已經輟學，在美甲店打工，她表示事發後住在「契姐」盧女士家裏。有內媒記者在7日晚分別聯絡到小安及盧女士。小安強調短片內所言一切屬實，盧女士則稱，3月29日她家遭人上門威脅，小安的手機被搶走，刪去聊天記錄，「小安這（時）才把她遭到性侵的事情告訴我」。

盧女士又稱，小安父親之後收了中間人20萬元，4月6日小安父親稱拿到「和解金」，並決定「私了」事件，可是小安表示不同意，馬上遭家人暴打，身上還留有被抓和被咬傷痕。

被指收了「掩口費」的小安父親，則聲稱女兒「被人帶壞」，對於小安是否被姦，安父初時表示「不清楚」，後又表示「是，也可能應該有吧，她（小安）自己也是謊話連篇的」。小安夫親又質疑盧女士是想利用女兒，進行敲詐。

小安父親承認，確有人拿10萬元給小安爺爺，對方聲稱「事情有誤會，要息事寧人」，他表示這筆錢未有動用，對女兒在網上發求助短片則感氣惱，認為小安「年紀小，怕是被社會上的人帶壞了」。

日照市公安局周四（8日）發佈通報，指已組織刑偵部門和派出所同步開展工作，目前正在進一步調查中。

短片在網上公開後，引發社會廣泛關注。有網民懷疑事件另有內情，質疑女事主說話的真確性，亦有網民表示，小安只有13歲，不管自願與否，和她發生性行為已屬強姦。

至截稿前，小安在短片公開的手機號碼均為關機狀態。

網民反應

叫我扛把子：對於未滿十四周歲的女生，不管自願與否都是強j （姦）。

股市李頑童：對山東日照警方，聽其言觀其行。

cinismo14：甚麼使一個未成年只能用這種方式發聲？

昊高物遠：被耍弄的次數多了，網絡法官們就別着急站隊了，等警方通報吧。

誰信你啊你個大頭鬼：13歲，還有人會說仙人跳嗎？這可是犯罪！

9品帶刀護衛：女孩父親這麼說，一定事出有因，等待調查結果。

《新京報》／新浪微博／澎湃新聞

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