台灣已先後取得兩批、逾31.6萬劑的牛津/阿斯利康（AZ）疫苗。據台灣疫情指揮中心昨日宣佈，本月12日起將擴大疫苗接種對象範圍，包括「中央及地方政府防疫人員」及「高接觸風險工作者」等，目前全台累計逾1.8萬人已接種疫苗。

料逾61萬人可接種

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日指，本月12日起開放的疫苗接種對象，包括「中央及地方政府防疫人員」約9萬人，及「高接觸風險工作者」約3.5萬人。「高接觸風險工作者」包括國際航空機組人員、國際商船船員、防疫車隊司機等，加上前日開放逾48.8萬名醫護人員接種，預計共有逾61.3萬人士合資格接種這批AZ疫苗。陳時中亦表示台灣目前至少已有逾1.8萬人接種疫苗。

不過歐洲藥品管理局早前指，不能排除AZ疫苗與出現血栓的關係，牛津大學昨日亦宣佈暫停疫苗在英對兒童和青少年的試驗。中心發言人莊人祥昨日指，血栓發生率在任何人種中都算少見，西方人和東方人的發生率又相差十倍。

莊人祥指出，歐洲藥管局將針對AZ疫苗接種後不良反應和血栓的關聯，進行回顧及提出建議，強調台方會持續留意，亦會隨機應變，必要時會修改接種計劃，台灣目前暫確認有兩宗接種疫苗後出現嚴重過敏的個案。

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