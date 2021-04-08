台灣時代力量立法院黨團，今年1月曾經要求內政部針對中華民國的國徽，與國民黨的黨徽相似，提出是否要評估，是否要進行更改。內政部送至立法院內政委員會的報告指出，目前的「青天白日」國徽的運用廣泛， 在國際間「有一定之識別度」，國徽與國民黨黨徽類似「有其歷史原由」，惟時至今日，「黨國不分」的時代既已過去，認為政黨應該適度調整標章，以尊重象徵國家的國徽，並與國家象徵有「相當的識別度」。

內政部的評估報告指出，各國國徽之修改或變更，除獨裁專制國家之外，通常都要經過修憲、修法等代議民主或公民投票等方式決定，並於此過程中，讓相關爭議得到充分討論。

報告認為，中華民國國徽與國民黨黨徽的區別，是國徽中「12道白尖角光芒的尖端，未觸及青底圓形邊緣，白日體半徑與青底圓形半徑為1與3之比」。國民黨黨徽的12道白尖角光芒的尖端，則觸及青底圓形邊緣。兩者雖有區別，但「辨別不易」，歷來亦有提出修改國民黨黨徽的建議。

報告指出，國徽作為國家之象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，「不應輕易修改」，反觀政治團體或政黨的象徵物，「可隨着局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整」。報告認為，政黨之標章應該適度調整其，以與國家象徵有相當之識別度。

時代力量立委邱顯智也認為國徽沒有要改，希望國民黨改黨徽。他強調，重點還是在於如何解決問題，如果國徽也不改，國民黨也不改黨徽，那內政部的存在感「就非常非常低了」，希望內政部不要只是寫報告，應該向國民黨發信，要求該黨改黨徽。

國民黨主席江啟臣則不認為要改黨徽，他反諷「民進黨有種就改國徽」，他更聲稱，內政部選在台鐵太魯閣號死者頭七這一天發表報告，是「轉移焦點」，「對不起這次死傷的民眾與家屬」。

台灣《蘋果新聞網》

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