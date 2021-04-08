牛津／阿斯利康（AZ）疫苗接種邁入第3周，台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，昨天接獲1宗20多歲男性接種後第五天肢體多處出現瘀斑，通報為疑似嚴重不良事件，但並未認定為血栓事件，應為全台首例。

莊人祥今天下午在記者會中表示，昨天全台共接種1,395劑牛津AZ的武漢肺炎疫苗，全台累計接種數為20,075劑。在不良事件通報方面則新增9宗，其中8宗為非嚴重不良事件，1宗為其他疑似嚴重不良事件。該宗其他疑似嚴重不良事件事主為一名20多歲男性，接種AZ疫苗第五天肢體多處出現瘀斑，隨即到急症室就醫，目前相關檢查、數值均正常，也恢復良好，並未認定為血栓事件。

外界關心，如果國際發現60歲以下的女性接種疫苗後較易出現血栓，台灣是否要限制60歲以下女性接種？衞生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，因武肺病毒對人體的威脅仍高，目前沒有限制年齡或性別接種，不過，接種者須知道有可能引起血栓的風險，一旦出現疑似症狀時，要盡快就醫檢查。

至於南國4月起讓接種後出現不良反應的民眾，毋須醫生證明即可直接休假，台勞動部長許銘春今表示，已建議疫情指揮中心研擬「疫苗接種假」，勞工在接種疫苗當天到隔天午夜24時內，有不適情形就可請假，只要出示防疫接種紀錄卡即可，不必提出診斷證明。

但因不可歸責僱主，僱主可不給薪金；而因接種疫苗是配合政府防疫政策，僱主也不能視為勞工曠職或強迫勞工以事假、特休假等方式處理。勞工只要出示防疫接種紀錄卡即可，不必提出診斷證明。至於最後是否實施及是否給薪，須遵照指揮中心研議結果。

莊人祥則表示，勞動部有給出研擬方案，就是類似疫苗照顧假的方式，民眾接種疫苗後可提出休假依據，目前是在接種當天和第二天可請假，如打2劑就有4天。根據V-watch觀察，有6至8％者在接種後第一天、第二天可能無法工作，所以可能會朝此方向進行。另，勞動部給出的方案是不強制僱主給薪，這都還在研議中。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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