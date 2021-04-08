河北省石家莊市商務局近日爆出打鬥事件，副局長王松林被指遭局長常志卷打傷，王被指遭常敲打頭部後倒地，令到舊病復發，住院至今。王妻實名向紀委舉報，可是，常志卷卻否認曾經動手打人。市紀委工作人員稱，初步調查發現兩名官員確實有衝突，屬工作矛盾，如果無法化解，之後將會進行處理。

王松林妻子實名舉報指出，本月1日56歲的丈夫，在52歲局長常志卷辦公室匯報工作時，兩人因王松林職務調整問題起衝突，王松林被常志卷敲打頭部後推倒在地舊疾復發住院。王妻指出，當時丈夫不接受免職，常志卷將文件捲起來，指着王松林的頭要他「滾蛋」。王松林不肯就被推倒在地。隨後，常志卷喊人把王松林抬出辦公室。事後王松林報警，在做筆錄時愈說愈生氣，血壓上升導致心臟病發。

王松林事後被送到石家莊市人民醫院治療，超聲波檢查指王松林患有心臟病，仍在醫院留醫的王稱，之前他的心臟有問題，但他沒有外傷，至今仍有失眠、頭痛等症狀。

石家莊市紀委證實事件，並認為兩人是因為「工作矛盾」引發衝突。不過，常志卷接受內媒訪問時，稱沒有動手打過王松林，稱事件已由紀委調查，並以紀委的結論為準。

縱相新聞

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