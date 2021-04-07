過往不少日本漫畫製作公司會將工序外判到中國以減低成本，惟最近這種供求關係逆轉。日本媒體報道指，由於中國動漫市場擴大，動漫製作人才供不應求，薪酬水平更已超越日本，目前僱用一名日本人的成本，只有僱用中國人的三分一，故越來越多日本動漫工作室，反成中國製作公司的外包商。

供求關係逆轉

日本President Online網站報道指，動漫製作產業已呈現「日中逆轉」。報道舉例，日本Colored Pencil動漫製作公司的應屆畢業生的月薪約17.5萬日圓（1.24萬港元），已高於行內平均水平。但根據中國招聘網站數據，浙江杭州動漫製作者的平均月薪約為52萬日圓（3.7萬港元），北京約45萬日圓（3.2萬港元）。

動漫製作在中國屬高收入行業，高校學習四年設計、素描等基礎知識並成為動漫製作者的人，如今非常多。惟在日本，2019年調查顯示，擁有正式職位的動漫製作人員僅佔整體14%，除大公司外，大多數職位為合同制；業內僅三成人對收入「滿足」，八成人擔心退休生活且有精神壓力。

有日本業界人士表示，中國市場不斷擴張，極需要大量日本動漫製作人員，即使付出三倍薪水，對很多中國企業來說也不算甚麼，兩地對日本動漫人才的爭奪會更激烈。不過亦有分析指，中國審查制度嚴苛，扼殺創意，中國難以挑戰日本動漫大國地位。

President Online/環球網