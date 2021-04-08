台鐵太魯閣號列車2日在花蓮清水隧道撞上從山坡滑落的工程車，釀50死200多傷的重大慘劇。台灣當局已在前天（6日）將最後一節、也就是車頭第8節車廂拖出隧道，這是死傷最慘重的車廂，多達27人罹難。台《蘋果新聞網》根據倖存者口述的座位資料，整理出生死一瞬間的位置圖。

3秒內高速撞工程車和山壁

面對這場70多年來首見的最慘痛鐵道傷亡事件，運安會緊急派出10多名調查官到現場，在一堆廢鐵、殘指與腦漿中徒手挖掘，尋回重要的列車紀錄器、工程車行車紀錄儀記憶卡等證據，釐清真相；前天更在記者會上首度公佈太魯閣號撞擊工程車瞬間的3秒影片，畫面震撼各界，亦令人心痛。

事發當天是台灣清明連假第一天，袁淳修和江沛峰雙駕太魯閣號行駛東部幹線，滿載返鄉掃墓和出遊旅客。影片畫面顯示，出和仁隧道後天色一片晴朗，行駛一小段路偏右過彎時，袁、江二人才看見軌道上橫躺一輛大型工程車，即全力全速煞車，惜仍迎頭撞上，工程車殘骸四散飛噴往駕駛艙玻璃，列車隨即出軌並往左偏，直撞清水隧道左壁後剷入，一陣快速混亂後變成黑畫面，最後在右上角出現一小陀光，那是隧道另一端出口。50名罹難者的生命就此停格在2021年4月2日9時28分47秒。

車頭正面撞擊雙駕駛殉職

過程就如同坐第7節車廂的倖存旅客羅凱文描述：「先聽到碰、碰、碰聲，接着停一下，大概零點幾秒後，又連續撞擊，車內燈馬上全熄，站着的人全倒，左側行李架砸落，玻璃碎片四處噴射。」平靜之後，有的人還能求救，有的則已不省人事。

駕駛艙所在的車頭也就是第8節車廂，在兩度正面撞擊下，成為死傷最慘烈之處。救難人員昨凌晨終於將它從隧道拖出時，已是殘破不堪的廢鐵，司機袁淳修所在的駕駛艙左側車頭及半截車廂被削去不見、半數座椅消失，助理司機江沛峰所在的右側車頭則內凹、車門被擠壓變形，全車機電外露，車頭正中央僅剩一片標記太魯閣號的懸空鐵板。

第8車廂 27人亡肢離破碎

事故中罹難的50人當中，有27人都是第8節車廂的站票或座票乘客，除了雙駕駛殉職，還有就讀體大的22歲張恩翔、20歲張恩昀兄妹，以及他們的56歲爸爸張信盛、和家人同遊獨坐第8節車廂的新北17歲女高中生沈縈淇、帶6歲和8歲女兒出遊卻一死一重傷的楊爸爸一家、返鄉探親的台鐵司機35歲女兒卓思潔、北市府副市長司機的19歲女兒陳立凡與43歲堂姊陳佳欣、台東縣議員林參天助理吳麗君的表弟婦和外甥等人。

部份人的遺體更因車體鋼板殘破擠壓而遭到破壞，卓爸爸形容女兒「頭與臉都不見了，後腦掛着一層皮膚」，連日來都待在殯儀館等修復師幫僅她修補；陳立凡的遺體也失去一條腿，爸爸也在等找回，盼為女兒逢補全屍。

倖存者心理創傷難平復

第8節車廂有36個座位，坐在最後一排的第一金證券董事長陳致全一家四口僅受輕傷；張姓婦人一家三口和從桃園返台東掃墓的林先生一家四口倖存；坐在16號座位的演員范子安女友也幸運活下來；一名坐在左側21號座位的倖存乘客，貼文描述生死一瞬間，指在劇烈撞擊停止後，發現自己剛好被飛起的椅子、行李架、鋼板圍成一個小圈而活着，但也因為無法搭救其他喊「救我救我」的傷者，而內疚痛苦不已。

張恩翔家3人身亡，留下母親獨活。張母鍾惠美受訪時說，第一時間看到女兒被鐵板壓着，想動手搬開，卻聽見有人痛苦哀求「不要搬動」，原來女兒下方有其他傷患被壓住。

林先生一家四口已能出院，但家人已不敢再搭火車，他們坐在車廂中後段，回想當時，司機已盡全力煞車，先是一聲很大聲很長的鳴笛、又再三聲，就告訴老婆準備要撞車了，等醒過來，看到椅子、行李架亂飛砸、人叠人還被鋼板壓住，車內除了哀嚎聲，有很多人都已不動，他感嘆生命的脆弱，也感恩上天留給他們能夠幫助其他人的機會，讓列車上其他生還的人能夠順利脫困。

這場人為災難是一連串疏忽釀成，讓數十個家庭因此破碎，罹難者家屬悲吼：「怎麼會這樣！不該是這樣！」工地施工負責人及開工程車的李義祥是最大禍首，但台鐵對於工程管理的嚴重疏忽也難辭其咎，只有痛定思痛改革，才可能避免憾事再重演。

台灣《蘋果新聞網》

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