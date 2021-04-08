台灣大豐有線電視大股東戴永輝，去年購買台灣寬頻通訊（TBC）股權65%的交易案，前立法會委員黃國昌曾指控該案有部分資金是來自富邦集團蔡明忠。台灣金融監督管理委員會（金管會）主委黃天牧，周四（8）日上午出席立法院財委會後受訪時表示，已經開始調查，主要是配合國家通訊傳播委員會（NCC）審查該股權移轉的資金流向，但現時不方便透露太多。

NCC周三（7日）審查TBC股權交易案，並邀請買賣雙方說明，由於外界傳言蔡明忠曾參與TBC過去交易案，而買方戴永輝已強調，「自己不是人頭」，與蔡明忠沒有私人資金往來，強調若查到任何證據可以駁回本案，或是日後撤銷許可。由於案件關鍵在於資金流向，NCC遂將其送到金管會，希望協助調查相關人士的資金往來狀況，以助於釐清整體案情。

黃天牧當日表示，NCC希望金管會配合調查主要是資金流向的部份，其中若涉及海外資金流向，金管會亦只能盡力去做，畢竟國外涉及其他監理機關合作的問題。

TBC股權交易案於2020年2月提出申請，涉及2017年鴻海集團呂芳銘以新加坡Dynami Vision併購TBC上層基金的管理公司股權時與蔡明忠的借貸關係的界定。外界質疑蔡明忠的凱擘集團涉嫌以借貸方式增加實質影響力，可能觸及有線電視系統業者三分之一市佔率的上限。

同時，外界亦質疑此案的TBC集團牽涉從2014年以「亞洲付費電視信託基金」（Asian Pay Television Trust，APTT）名義，偷跑到新加坡上市迴避台灣政府監督，到2017年蔡明忠與呂芳銘的可能以債作股的投資掌控，再到2020年大豐戴永輝與呂芳銘的交易，其中疑點太多，NCC因此將此案送到金管會，希望金管會協助調查當時富邦貸款給呂芳銘等人的過程。

TBC股權交易案去年9月召開公聽會與聽證會後，公平交易委員會亦在去年11月通過本案，案件歷經一年多後，NCC尚在審查中。

台灣《蘋果新聞網》／台灣《自由時報》／聯合新聞網

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