台灣國防部周三（7日）公佈「漢光37號」演習詳情，以大陸今年內武力攻台為假想。解放軍遼寧艦近日在台灣周邊海域舉行訓練，周三美中台三方軍機同時出現在台灣西南空域，對岸軍事動作頻頻，台灣外交部長吳釗燮今天（8日）表示，台海局勢已緊張一段時間，台灣必須持續觀察敵情威脅，更重要的是台灣人一定要有保衞自己國家的決心。

台國防部昨表示，而今年「漢光37號」演習電腦兵推於4月23至30日進行，每天連續24小時，採「複合式兵棋推演」方式實施。實兵演練則於7月12日至16日登場，屆時將依敵武力犯台可能行動為假想，執行三軍聯合防衞作戰實兵操演。而去年因疫情考量，僅動員1,000多名後備軍人參與漢光演習，今年在疫情已受控的情況下，將動員8,000多名後備軍人，並結合常備部隊投入灘岸戰鬥與城鎮作戰。

這次實兵操演，除將在佳冬戰備道實施戰機起降，據了解，軍方也計劃在北部坑子口靶場、中部甲南海灘及屏東滿豐漁場進行火力展示。

以往美方會派退役上將率領美方觀摩團到台觀摩有關軍演，不過今次因疫情風險，台方沒有邀請美軍觀察團，但台方強調，與美方一直有聯合作戰訓練。據了解，今年是美方第二年因疫情關係中斷來台觀摩演習。

軍事專家鄭繼文昨接受自由亞洲電台訪問時指，美台在軍事和安全領域交流順暢、密切，相信不會因是次美方觀摩團不赴台，而令雙方交流大幅下降。鄭又指，這半年來，台海周邊相關空中和海上的活動都非常頻繁，較大改變是解放軍在西南空域活動明顯增加，且變成常態性，而值得注意的是，美方偵查機從去年下半年開始，越來越貼近中方領空進行偵查。

鄭繼文指，這會增加中美兩方在空中發生不預期事件的機率，「我認為雙方必須有所溝通及克制，否則難保2001年南海撞機這個事件會重演。眾所周知解放軍的空中活動明顯增加，已經迫使台灣方面思考如何有效管理識別區空域裏面，在協約空中資源及有效管理這部份做平衡」。

而面對中共遼寧號航空母艦編隊近日開赴太平洋、共機昨天大舉擾台，台外交部長吳釗燮今日上午表示，目前台海局勢的緊張狀況已經持續一段時間，「以我們政府的責任來講，必須持續觀察敵情威脅，相信國防部做得非常好，更重要的是國人一定要有保衞自己國家的決心」。

美國全國廣播公司（NBC）上月曾引述美國防部前助理副部長賀曼內克（David Ochmanek）等官員、學者透露，美軍近年曾進行兵推，結果顯示若大陸出兵台灣，數分鐘內即可「團滅」台空軍，同時美軍太平洋空軍基地也會受到攻擊。奧赫曼內克認為，台灣應增加防禦武器量，爭取美國馳援時間。而美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）3月曾警告參議員，美國正逐漸失去對中國的軍事優勢，北京可能會在2027年前透過武力奪取對台灣的控制權。

中央社／自由亞洲電台／NBC

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