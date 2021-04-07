台灣當局昨日繼續調查台鐵太魯閣號迎頭撞向由山坡工地跌落路軌工程車釀成50死的慘劇，台媒引述知情人士指，目前掌握資訊幾乎可以還原工程車墮下的細節。而當日工地並非只有釀成慘劇的工程車司機李義祥一人，還有另一人在工地，台警未來可能再拘捕一人。據悉花蓮警方昨將東新營造監工林常青，以及當日曾坐在工程車副駕駛座的外勞「阿好」移送花蓮地檢署複訊，目前未知兩人當時是否正在工地協助李義祥。

據知情人士指，台灣運輸安全調查委員會（運安會）昨找到關鍵的錄音檔，幾乎可以還原工程車墮下的細節。當時李義祥駕駛工程車，卡在工地旁髮夾彎的樹叢，李跳車改去操作旁邊的鏟泥車，想用車上吊帶綁住工程車車頭和車斗之間的吊臂立柱，將工程車拖回道路。不料鏟泥車的吊帶鬆脫，以致工程車順勢朝着右斜前方前進，然後跌落斜坡，倒在路軌。據悉，工程車整個過程都在啟動狀態，從沒拉上煞車系統，與李義祥當日的說法完全相反。

林常青涉借牌監工

知情人士透露現場的第二人，一直在李義祥旁邊，目睹整個事故。由於擔心有人湮滅證據、逃跑或夾口供，故運安會主委楊宏智不願透露第二人身份，但可預期將有一人被收押。台灣警方昨帶着林常青回現場還原事發經過，將現場工地鏟泥車扣查，據悉林移送花蓮地檢署複訊。花蓮警方透露，林常青的兒子才是具有牌照的「正牌工地主任」，但實際卻由林常青監工，林常青涉借牌執行。東新營造正是聘請李義祥的工地營運公司。

前日閉路電視的影片亦揭發，李義祥駕工程車前往工地前，副駕駛座曾坐有一人，未知身份，昨日警方已順利抓到這名坐在副駕駛座的「阿好」，相信他是李私下聘用的越南籍黑工，他在事故後逃走，目前他同樣送往花蓮地檢署複訊，至於阿好是否涉及過失致死，警方仍在調查。綜觀全日，花蓮警方約談超過20人。據悉涉事工地進度已達99%，但按規定只能在4月下旬復工，廠商疑擔心逾期完成，一天可罰12萬台幣（約3.3萬港元），才鋌而走險偷步開工。

前員工爆李義祥偷工減料

昨亦有李的前員工踢爆，李在台鐵花蓮和平段邊坡工程時偷工減料，原定用300支三米長的錨釘，「他都會說用一米半的去打就好」，就連灌漿也只有少數五至六支有灌，其他都沒灌。

在慘劇中損毀最嚴重的太魯閣列車第八節車廂昨凌晨完全拖出隧道，車廂左前方被削去一大半，撞擊力道之大，駕駛室更是面目全非，殘破不堪。車尾也遭受第七節車廂的擠壓，整個變形。目前台鐵工人正搶修路軌，希望在本月20日恢復通車。

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