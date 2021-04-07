昨日是台灣「言論自由日」。1989年同日，《自由時代周刊》創辦人鄭南榕（圖）為爭取言論自由，反抗警察拘捕，於雜誌社內自焚殉道。總統蔡英文昨在fb貼文紀念時表示，台灣今天的言論自由得來不易，呼籲守護這項珍貴的自由。她又提到，近年有來自境外的假訊息流傳，她提醒民眾要多查證、辨識假訊息，免被誤導。

提醒民眾提防假訊息

鄭南榕在台灣威權政府時代公開主張台灣獨立，被視為爭取言論自由的象徵人物，2016年台灣將其殉道日訂為「言論自由日」。蔡英文昨發文追思稱，「回顧台灣民主化的歷史，我們今天擁有的言論自由，確實得來不易」；又提及「每當台灣遇到災害時，也會出現一些不實資訊在流傳，其中甚至會包括來自境外的假訊息」。她表示，只有多查證，才可讓各種討論更具意義，「在珍惜言論自由空間的同時，更要互相提醒，一起讓台灣的民主和自由，越來越強韌。」

副總統賴清德亦發文指，1989年世界急速改變，蘇聯解體等事件皆在同年發生，「我們台灣人也有自己的1989年。那一年的今天，鄭南榕用他自己的性命，為我們衝破威權的禁忌，開創了自由的時代。」高雄市議員黃捷則貼出一張被關在籠子裏的大嘴巴圖，凸顯言論自由的可貴。她又表示，在中國言論自由度每下愈況，台灣更要為噤若寒蟬的中國人發聲。台灣蘋果新聞網