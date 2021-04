台鐵太魯閣號出軌事故發生後,台灣衞生福利部開設捐款專戶,接受民眾以不同途徑捐款,當局公佈,至昨晚深夜11時59分,已經收到民眾經銀行、便利店及行動支付的28.7萬筆捐款,金額5.98億元新台幣(約1.63億港元)。當局更特別開設海外捐款,民眾可以利用國際電匯、輸入SWIFT CODE,將捐款匯到台灣兆豐國際商業銀行國外部。可是,不少香港市民卻利用轉數快(FPS),將款項誤交至兆豐銀行香港分行。兆豐銀行香港分行今回覆《蘋果》,稱銀行截至昨日(7日),收到誤用FPS系統捐贈善款約700餘筆,總金額約40萬港元。兆豐銀行香港分部解釋礙於法規,無法以內部方式將款項轉交至台灣總部,經點算將免費退款,預計需時2、3日。

兆豐銀行香港分行感謝香港人的熱心捐款,該行的初步統計,截至昨日(7日)為止誤用轉數快系統捐贈之善款筆數約700餘筆。銀行解釋,香港市民的捐款,需要經過國際電匯方式,才能匯到境外地區,而轉數快則是本港境內的轉帳系統。

銀行表示,礙於法規限制,來自轉數快收到的捐款,無法透過內部方式轉交到台灣,必須循原有的渠道,即以轉數快將款項退回給原捐款人。

銀行又指出,昨日起已盡快退回經轉數快收到的善款。由於捐款筆數相當多,且需經逐一校對處理,預估約需要2、3個工作天,才能全數處理完畢,銀行爭取在明日前完成所有退款,不會收取任何處理費用。銀行提醒,銀行已在官網公佈,如何透過國際匯款捐款,呼籲香港民眾參考。

現時透過國際電匯至台灣兆豐國際商業銀行國外部,視乎捐款者使用的銀行,手續費約50港元至200港元不等。在香港金鐘道的台北經貿辦事處亦向《蘋果》證實,台北辦可以接受港人善款,然後送到台灣,經這做法可免除銀行手續費。惟辦事處只接受市民親身到辦事處,用支票或現金方式支付,不設網上理財或銀行轉帳等。

衞福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶

國外捐款:國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」,戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN

ACCOUNT NUMBER: 007-09-11868-0

SWIFT CODE:ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME:MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

DETAILS OF PAYMENT:DONATIONS FOR THE 0402 TAROKO ACCIDENT

《蘋果》記者

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!