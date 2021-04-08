台鐵太魯閣號出軌事故發生後，台灣衞生福利部開設捐款專戶，接受民眾以不同途徑捐款，當局公佈，至昨晚深夜11時59分，已經收到民眾經銀行、便利店及行動支付的28.7萬筆捐款，金額5.98億元新台幣（約1.63億港元）。當局更特別開設海外捐款，民眾可以利用國際電匯、輸入SWIFT CODE，將捐款匯到台灣兆豐國際商業銀行國外部。可是，不少香港市民卻利用轉數快（FPS），將款項誤交至兆豐銀行香港分行。兆豐銀行香港分行今回覆《蘋果》，稱銀行截至昨日（7日），收到誤用FPS系統捐贈善款約700餘筆，總金額約40萬港元。兆豐銀行香港分部解釋礙於法規，無法以內部方式將款項轉交至台灣總部，經點算將免費退款，預計需時2、3日。

兆豐銀行香港分行感謝香港人的熱心捐款，該行的初步統計，截至昨日（7日）為止誤用轉數快系統捐贈之善款筆數約700餘筆。銀行解釋，香港市民的捐款，需要經過國際電匯方式，才能匯到境外地區，而轉數快則是本港境內的轉帳系統。

銀行表示，礙於法規限制，來自轉數快收到的捐款，無法透過內部方式轉交到台灣，必須循原有的渠道，即以轉數快將款項退回給原捐款人。

銀行又指出，昨日起已盡快退回經轉數快收到的善款。由於捐款筆數相當多，且需經逐一校對處理，預估約需要2、3個工作天，才能全數處理完畢，銀行爭取在明日前完成所有退款，不會收取任何處理費用。銀行提醒，銀行已在官網公佈，如何透過國際匯款捐款，呼籲香港民眾參考。

現時透過國際電匯至台灣兆豐國際商業銀行國外部，視乎捐款者使用的銀行，手續費約50港元至200港元不等。在香港金鐘道的台北經貿辦事處亦向《蘋果》證實，台北辦可以接受港人善款，然後送到台灣，經這做法可免除銀行手續費。惟辦事處只接受市民親身到辦事處，用支票或現金方式支付，不設網上理財或銀行轉帳等。

衞福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶

國外捐款：國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN

ACCOUNT NUMBER: 007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

DETAILS OF PAYMENT：DONATIONS FOR THE 0402 TAROKO ACCIDENT

《蘋果》記者

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