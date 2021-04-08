美國商務部公佈，多個中國機構被指興建軍方便用的軍用電腦，被列入制裁的清單當中。這批機構包括天津飛騰信息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心及國家超級計算鄭州中心。美方指，這些機構或參與中國的軍事現代化工作，或大規模殺傷性武器計劃。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中表示，開發超級電腦對於發展所有現代武器，包括國家防禦系統、核器及超音速武器十分重要，商務部指，被列入名單的公司，在接收美國供應商提供的物品時，需要向美方申請許可，美國亦會作出嚴格的審查。有關規定即時生效，但不包括目前正在付運的物品。

美國前總統特朗普執政時，已將數十間中國公司列入黑名單，當中包括智能手機生產商華為、芯片製造商中芯國際、無人機製造商深圳大疆等。

《華盛頓郵報》今日報道，指中國研發高超音速導彈的飛騰公司所設計的超級電腦，是利用灰色地帶取得美國的軟件設計出微晶片驅動，並在台積電以美國的精密機械製造完成，而飛騰晶片設計的最終階段由世芯處理。台積電回覆《華郵》指，相關交易符合法律及出口管制。世芯則表示，協議規定飛騰不能將晶片作軍用。

路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！