壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人及民主黨前主席楊森，昨在區域法院承認前年8.31在港島參與未經批准遊行罪。身處台灣的銅鑼灣書店負責人林榮基今接受台灣《蘋果新聞網》專訪時表示，黎的認罪，其實是中國拍給兩岸三地看，對中國大陸和台灣人民來說，最重要的是有宣傳效果，好像香港還是有一個獨立法庭、還有法治管理，但我們香港人看起來，現在香港法庭跟大陸一樣，「都是要根據政府的意思來判刑」。他認為，不管黎智英認不認罪，「最後判刑都已經定下來」。

林榮基沈重地表示：「根據我的理解，黎智英認不認罪，最後判刑都已經定下來，只是他們要跑一個程序，跑完以後依他們的意思判刑而己！」他指，黎智英雖然承認的是比較輕的「沒申請集會遊行」，他比較擔心的是，不能看他現在認的罪名怎樣，中國將來若隨便再加重罪名，像違反《國安法》，囚禁終身都有可能。

他認為，中共從一開始到現在，就是一種表演，表演給大陸人看，要營造中國是用法治在治理香港的氛圍。對於民主派被關押，中共是在警告所有香港人，不管是思想上、行動上的反抗，都有可能終身監禁，這有嚴重警告的意味。

林榮基續指，大多數港人都已不太相信香港現在還有所謂「三權分立」。「香港法庭大家也知道，它不是獨立的，我們香港人現在看起來，跟大陸一樣，都是要根據政府的意思來判刑，只是要跑一個程序。為甚麼要這樣做？他要做給台灣看，香港是講法治，進一步說，不只是給台灣人看，更重要的還有一個深層的效果，是要給大陸人看。」

昨天是《自由時代》周刊創辦人鄭南榕為追求言論自由犧牲逝世32周年，也是台灣的言論自由日，林榮基晚間應邀到嘉義市洪雅書房演講時提到，內地統治下的香港，情勢每況愈下，香港人都想離開香港，也許更多香港人來台灣對台有幫助，不過他不太理解台灣政治，因為台政府現時已將港人赴台門檻提高了。對於獨立書店經營的困難，他說，他有資金不會擔心。

台灣《蘋果新聞網》

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