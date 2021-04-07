「粵點泰斗」隕落。將蝦餃、乾蒸燒賣、叉燒包和蛋撻總結為粵式點心「四大天王」的知名點心師陳勛，上月底在廣州以97歲高齡離世。作為奠定「粵點」在中國飲食界地位的一代宗師，其出品的「玉液叉燒包」曾日賣千籠。家喻戶曉的「炸両」和糯米卷，亦出自陳勛之手。陳勛徒弟黃認穩接受本報訪問時，憶述「勛叔」教誨，指師父強調的「傳承宏揚下創新」令他終身受用。

玉液叉燒包日賣千籠

現任廣州僑美餐飲集團點心總廚黃認穩憶述，「90年代，我機緣巧合下認識勛叔，佢指導我有近20年，我去到邊度做，佢就去邊度指導我」；對於陳勛成名作玉液叉燒包，黃指出，「呢個玉液叉燒包雖然唔係佢創，但佢改良咗，之後仲提出用蝦餃、乾蒸燒賣、叉燒包和蛋撻作為『粵點四大天王』」。勛叔生前曾向傳媒透露，叉燒包要訣是「酸鹼中和」，皮餡四六比例，外形要如雀形，蒸煮時溫度要適當至「爆口」。玉液叉燒包在廣州六國飯店曾創下日賣千籠的佳話。中共建政之初糧食緊缺時，陳勛將油條放入腸粉內製成炸両，又用糯米代替肉餡，製成糯米卷。兩道點心盡顯這位點心巨匠的時代創意。

提到勛叔為人，黃認穩直言師父「不會擺老資格款」，出品有問題，會善意提意見和耐心教導。陳勛「傳承宏揚下創新」的宗旨令徒弟銘記於心，「依家食材和設備同以前唔同，佢好肯接受新事物，一直活到老學到老」。黃指，陳勛辭世令廣東點心和飲食界「失去精神支柱」。

陳勛14歲學點心，歷任廣州多間知名酒樓點心主管。其得意之作還有以菠蘿、牛奶、鹹蛋黃製作，名字出自蘇東坡詩篇的「菠蘿浴日」；還有以腐竹綁住鴨腳、鮑魚等材料的「赤繩欣繫足」。

《蘋果》記者/《南方都市報》