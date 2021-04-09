中美惡鬥，戰火漫延至經貿領域。美國商務部昨日宣佈，中國7間機構，因涉嫌替解放軍製造軍用超級電腦，被列入制裁的實體清單中。其中一間被制裁、名為Sunway Microelectronics的民企，被不少華文媒體指是深圳市信維微電子有限公司，但「信維通信」（Shenzhen Sunway Communication）今早發出通告指，Sunway Microelectronics並非該公司全資子公司「深圳市信維微電子有限公司」。

據信維通信的通告指出，該公司及公司的子公司不存在所列入所謂被美國制裁的「實體清單」的情況。

《蘋果》翻查信維通信的中英文版官網，並未發現「深圳市信維微電子有限公司」或Sunway Microelectronics的描述。不過，內地查閱上市公司資本的「企查查」卻顯示，深圳市信維微電子有限公司的法定代表是信維通信的財務總監毛大楝，成立於2016年11月，英文名稱為Shenzhen Sunway Micro-electronics。不過，深圳市信維微電子有限公司並無官網，網上有關該公司的資料也不多，背景頗為神秘。

至於2010年在深交所上市的信維通信，則聲稱是「全球領先的一站式泛射頻解決方案提供商」，業務主要圍繞射頻技術，進行泛射頻零部件及相關模組的研究、開發、銷售及製造，成立於2006年4月，並進入首批國家級高新技術企業名單。

據悉，今次被美國商務部列入裁制清單的7間機構，除Sunway Microelectronics外，還有另一間名為「天津飛騰信息技術公司」（Tianjin Phytium Information Technology）的企業。不過，根據網上資料，從事自主核心晶片研發及製造的天津飛騰，由中國電子信息產業集團、天津市濱海新區政府和天津先進技術研究院於2014年聯合支持成立，嚴格來說，並非純單的民企。美國《華盛頓華郵》指，這兩間公司均與解放軍有關。

美國國防部去年6月曾公佈第一批20間解放軍擁有或控制的企業名單，同年8月第二批11間企業的名單，但一直未有作出任何制裁。而當日在名單中的企業，並沒有天津飛騰信息技術公司及Sunway Microelectronics。

有指，美國針對與中國軍方有連繫企業的相關名單，可分3大類。第一類是「中國軍方企業名單」（Communist Chinese Military Companies List），由美國國防部長與司法部長、中情局（CIA）局長及聯邦調查局（FBI）局長，引用《1999年國防授權法案》商定，主要針對解放軍、警察或情報機關擁有或控制，並從事商業服務、製造、生產或出口等業務的企業。上榜的企業或受經濟制裁，或管制審查，或減少參美國政府供應鏈的機會。

第二類則是「特別指定國民名單」（SDN List），由美國財政部海外資產控制辦公室處理，主要是針對那些參與威脅或損害美國外交政策或國家安全目標活動的個人或機構，他們在美財產或被凍結，而美國的機構或銀行亦不得與他們進行交易。

第三類是「實體清單」（Entity List），由美國商務部牽頭成立的審查委員會負責，美國國務院、能源部及財政部分別派代表參與，主要是對付參與違反美國國安全或外交政策利益活動的個人或機構。罰則包括，撤銷有關出口、再出口或轉讓管制物資的許可證。這些公司需要向美方申請許可，才能接收美國供應商提供的產品。

有報道指，美國這次對華實施制裁，是因為感到在超音武器方面已落後於中國。據悉，美國空軍日前首測試AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW），但因發生故障，導彈未能從B-52H轟炸機上脫離，失敗告終。美軍預計要到2024年才能實現AGM-183A的初始作戰能力。相比之下，中國和俄羅斯的高超音速導彈則已服役多時。

美媒還披露，美國前總統特朗普（Donald Trump）原計劃在2020年底準備把飛騰和其他幾間中國企業列入「實體清單」，但最後未來得及實施。拜登政府如今繼續這項措施，再次表明打壓中國科技已成為美國共識。

至於今次美國商務部的 「實體清單」上其餘5間機構，分別為上海集成電路技術與產業促進中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心及國家超級計算鄭州中心，均與中國政府有直接關係。

新浪微博/ 新浪網

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