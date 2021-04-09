台灣旱情由2月起持續至今，雖然過去2日台北地區出現零星降雨，惟對紓緩旱情未有見明顯幫助，台中、苗栗地區水情燈號為紅燈，由4月6日起已實施一星期「供五停二」的供水措施，有機會持續執行到4月底；新竹的水情也非常危險，或會由橙色水情燈號轉為紅燈。中央氣象局長鄭明典指出，在5月中下旬前梅雨機率並不高，呼籲民眾要珍惜用水。

昨日（8日）起，台灣不少地區出現短暫雨，惟對各水庫集水區的幫助非常有限，北部地區降雨最多的是新山水庫約20mm，其他地區的水庫集水區僅有不足10mm，水利署在各地實施人工增雨，但整體而言降雨仍集中於迎風面地區，台灣中南部旱情無法緩解。

目前台中、苗栗地區的水情燈號為紅燈，即實施「供五停二」分區供水措施，經濟部官員表示，若少雨甚至無雨的狀況持續，苗栗及台中地區的「供五停二」措施至少要執行到4月底，至於會否持續到5月，則要由氣象局4月底根據降雨狀況再作評估。

另外，新竹、嘉義、台南及高雄共4縣市，水情燈號為橙色，即要實施減量供水，由於向新竹地區供水的寶山兩個水庫，近兩日的降雨量只有0.5-0.7mm，令新竹地區水情非常危險，下次中央災害應變中心開會將討論新竹地區是否要轉為紅燈。

至於台灣旱情何時會緩解，中央氣象局長鄭明典在Facebook指出，根據今年梅雨指標圖，顯示於5月21日前出現梅雨的機率不高，呼籲大家應珍惜水資源。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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