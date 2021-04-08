一名女子周二（6日）突然闖入廣州從化廣東水利電力職業技術學院的課室，當眾指控正在上課的男老師，指他於2006年強姦了自己，又向在場學生派發舉報信。翌日，廣州市公安局通報，稱當年調查已經確認沒有犯罪事實，已撤被警方治安處罰。

事發於當日早上10時許，34歲來自江西景德鎮的黄巧珍闖入課室，聲稱正在授課、46歲老師戴貞標於2006年，在江西贛州的贛南師範學院任教時，將自己迷姦。

黄巧珍當時大叫大嚷：「女生們千萬要注意，不要喝他給的水，他過手的飲料，他會下藥！」戴貞標見狀馬上拿出手機打電話，同時要求同學幫忙報警，聲稱黃女擾亂教學秩序。戴貞標後來離開課室，黄巧珍於是向在場同學派發預先準備，內附聲稱「被強姦」過程的舉報信。

事後，警方將兩人帶走問話。2006年4月30日，當時在江西贛南師範學院科技學院就讀二年級的黄巧珍，曾向警方報案，指在4月18日晚被戴貞標在宿舍內迷姦。贛州警方調查後確認事件不實，撤銷案件。黄巧珍周二闖入課室，已構成擾亂單位秩序，她被從化警方治安處罰。

內媒曾報道，贛南師範學院科技學院在8年前，曾向黃女給予30萬元人民幣（約36萬港元）的困難救助金，要求她刪除網上不實資料，不再發表被強姦的言論，可是黃女不但拒絕，而且更一直投訴，並追蹤戴男到廣東。

《新京報》

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