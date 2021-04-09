解放軍周五（9日）再大舉派軍機飛入台灣防空識別區（ADIZ）西南空域活動。據台灣國防部統計，共機今日共有11架次進入台灣ADIZ，涉及殲-10、殲-16、空警-500及運-8遠干機與反潛機等機型。

台灣國防部晚上公佈，解放軍今日分別有4架次殲-10機、4架次殲-16機、 1架次運-8遠干機、1架次運-8反潛機、1架次空警-500機進入台灣西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

據台灣國防部統計，4月共機擾台迄今7天，包括4月3日1架運-8反潛機；4月4日1架運-8技偵機；4月5日1架次運-8反潛機、1架次空警-500機、4架次殲-16機、4架次殲-10機；4月6日2架次殲-16機、1架次空警-500機、1架次運-8技偵機；4月7日8架次殲-10機、4架次殲-16機、1架次運-8反潛機、2架次空警-500機；4月8日2架運-8反潛機，以及今日。

Facebook專頁「台灣西南空域」早上指出，運八電偵機、空警500等多機型進入台灣西南空域ADIZ，台空軍在空監控，中午12時32分、12時52分、下午1時31分、1時40分、1時43分等廣播驅離。此外，下午又有共機擾台，空軍在下午2時38分、3時43分廣播驅離。

根據軍事迷提供的台灣空軍驅離音檔顯示，共機的高度分別是6,200公尺、7,100公尺、6,500公尺、400公尺、7,200公尺。其中400公尺高度，比台北101大樓的508公尺還低，幾乎是貼近海面飛行。據了解，這應該是運八機在執行反潛任務，在海面上投放聲標。

台灣《蘋果新聞網》

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