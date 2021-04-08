曾被自稱「中共間諜」的王立強指控亦為共諜的本港上市公司，中國創新及中國趨勢董事會主席向心和妻子龔青，自前年11月被台灣限制出境後，當局昨日以洗錢罪起訴兩人。兩人被指涉嫌收受來自上海國太投資集團的不法獲利逾2億港元。兩人昨透過中國趨勢發聲明指，從未在台組織或涉嫌洗錢，強調兩人是「無罪之身」。

據台北地檢署調查，向心兩夫婦利用該筆2億元款項購買台北市信義區三戶豪宅。兩人事後辯稱，因為很喜歡台灣環境，所以在台投資物業，強調都是私人資金。調查又指，兩人與中共往來密切，原名向念興的向心曾在大陸從軍，先後任職中國北方工業集團、國家機械工業委員會、國家科學工業委員會，官拜中校退伍後入籍香港，改名為向心，開設中國創新投資等公司；龔青原本也是國家科學工業委員會所屬的「北京現代軍事雜誌社」美術編輯，當局強調會繼續調查兩人涉違反台灣國安法的指控，陸委會表示尊重司法機關依法處理。

斥台邏輯混亂 強調無罪

但兩人昨日透過中國趨勢發表聲明，除聲稱兩人是無罪外，又批評台灣當局臨時杜撰洗錢罪名，意圖將二人無限期留置台灣的做法令人憤慨。聲明續指，台灣當局邏輯混亂：「既然指稱向先生、龔女士涉『共諜』，豈有『共諜』將『共區』資金洗至『敵諜』之理？」強調收到起訴狀後將作出強烈抗辯。

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