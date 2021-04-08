昨日是台鐵太魯閣號慘劇死難者頭七，台鐵列車在事故發生時間早上9時28分鳴笛5秒悼念。目前事件調查有重大進展，除了工程車司機李義祥外，他聘用的越南籍外勞黑工華文好同列為被告，「過失致死罪嫌疑重大」，至於監工林長清也不排除轉列為被告。

最新調查發現，李義祥的工程車跌落路軌後，李未有第一時間報案，反而打給吊車公司。當時收到的第一個報案電話，是由一名受傷女乘客撥出。台鐵設有緊急通報專線，只需約16秒就能直通調度總部，調度員能立即用無線電通知列車。假如李義祥當時立即打緊急專線，台鐵或能及時通知一分鐘後才抵達的太魯閣號。

花蓮地院昨判決，華文好過失致死罪嫌疑重大，裁定羈押禁見等。花蓮地方法院發言人黃鴻達表示，事故發生後華文好即逃離現場，疑有逃亡之虞；其間更丟棄電話SIM卡等。此外，華文好離開合法顧主數年，違規改受僱於李義祥，涉任黑工。

運安會主委楊宏智昨稱，已掌握關鍵錄音檔，錄到當時處理工程車卡在草叢的對話，監工林長清未來若有發現涉案證據，也不排除轉列被告。台灣廉政署昨帶了六人到花蓮地檢署約談，其中包括「東新營造」負責人黃平和。

列車鳴笛悼頭七

昨為台鐵司機員袁淳修、江沛峰頭七，全國火車駕駛產業工會為表悼念，全線列車昨上午9時28分同步鳴笛5秒，向司機致敬，另列車行經太魯閣號出軌地點時，也長鳴一聲，全台全日至少有120列火車發出悲鳴。此外台東縣長饒慶鈴透露，台鐵局台東場聯合公祭暫定17日上午。

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