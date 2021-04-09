阿里巴巴創辦人馬雲再傳遭北京打壓，其創辦的商學院校浙江湖畔大學受壓停止收新生，連同去年底遭官方叫停的湖畔大學雲南分校計劃，顯示這所被外界戲稱為馬雲的「黃埔軍校」的商學院，令北京甚為忌憚，擔心它會成為不受中共節制的科創馬家軍。

湖畔大學自2015年成立以來，一直受馬雲看重，其名稱即源於馬雲2003年創辦淘寶的所在地——湖畔花園，聲稱要通過該校為中國培養新一代的初創企業家。

據內媒報道，湖畔大學去年開放的新校園耗資5.8億元人民幣（約6.9億港元），由著名建築師姚明（Kris Yao）設計，其圓形結構類似美國蘋果公司的矽谷校園。

馬雲去年更試圖將湖畔大學的版圖擴展到西南部。該校去年8月25日與雲南昆明政府簽署框架協議，計劃在昆明開辦湖畔大學首所分校，當時雲南省委書記陳豪、省長阮成發先後與馬雲會面商討，以顯重視。同年12月1日，湖畔雲南分校招標，規劃範圍總面積1,281公頃，農林用地及水域面積378公頃，建設資金全部來自政府，分校號稱立足雲南，面向全國，輻射東南亞，目標成為國際一流社區和創新創業城。

湖畔大學並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織。

不可思議的是，這個聲勢浩大，有省領導參與的招標項目，卻在公佈後不足十日，於去年12月10日遭官方終止。據昆明市西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處當時所發公告，指該片區控規編制範圍調整，故終止白魚口片區控制性詳細規劃項目。

值得留意的是，馬雲的螞蟻集團上市在去年11月初被叫停。中共總書記習近平12月11日於政治局會議上要求「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，阿里巴巴投資即在12月14日被指涉及壟斷遭罰款。

外界分析認為，北京連環出重手整治馬雲，除其商業版圖過大，威脅國有機構利益外，即使其推動教育，也可能令官方感到威脅。湖畔雲南分校被煞停後，網絡即有不少討論，指馬雲當湖畔大學是自己的「黃埔軍校」，觸碰到中共「結黨營私」的大忌。

由於能通過重重篩選入讀湖畔大學的學員，俱是內地商界精英，有分析認為，北京擔心他們會變成馬雲的「子弟兵」，成為產業中的壟斷力量外，還具有與中央討價還價的籌碼，能與中央分權的憂慮便成為馬雲的死罪，難怪有內地網民事後嘲諷他大辦湖畔大學，「有問過96年前的蔣（介石）校長了嗎？」

綜合報道

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！