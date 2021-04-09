在內地，影片不叫影片，叫視頻。不過，近日有人發現「視頻」的另一個意思，內地網民「人生大勇者」發微博指，視頻＝弒平（普通話諧音）！弒，指地位低的人殺死地位高的人；至於平字，讓人聯想到誰？不言而喻。如此「大逆不道」的言論，已被截圖，並引發港台網民議論。不少人該網民真的是「大勇者」，有台灣網民問：「如果在對岸散佈『視頻』音同『弒平』，所以講視頻等於想要造反，那對岸會不會就會瞬間封殺『視頻』這個字眼？」

會被封殺嗎？《蘋果》記者嘗試在新浪微博搜尋「視頻」二字，發現仍正常顯示搜尋成果，但「人生大勇者」的微博賬號就已經「消失」了。記者在Google搜尋這賬號，再點擊進去，頁面顯示「404」，寫着：「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」點開cache頁面，仍能看到賬號原來的主頁畫面。

陸委會轟大陸：打壓台灣卻推諉

大陸外交部發言人趙立堅昨日針對對岸指，疫情不是「搞政治操弄的工具」，無論是「以疫謀獨」，還是「金錢外交」，都沒有出路。對此，陸委會今日強調，台灣政府不接受中共外交部打壓台灣卻無端推諉的說法。

陸委會強調，中華民國是主權國家，與邦交國正常互動是台灣的當然權利。中共長期以「一中原則」打壓台灣國際空間，甚或以金錢利誘友邦與台灣斷交，阻撓相關國家與台灣正常互動，近期更企圖以「疫苗外交」對外進行政治操作，無法獲得國際社會的認同。陸委會呼籲北京當局應正視兩岸現實，尊重台灣與邦交國維繫邦誼的權利，方有利於兩岸關係正向發展。

山西副省長違紀受查

中央紀委國家監委網站消息，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。官方簡歷顯示，59歲的劉新雲先後任淄博市公安局副局長、菏澤市市長助理、濟南市副市級幹部、濟南市公安局局長等職，2018年出任現職至被查。他被查前的最後一次公開報道是今日的《山西日報》，報道當地成立掃黑除惡專小組，由劉新雲任組長。

台普悠瑪撞死闖軌男子

台灣台中市烏日區成功嶺附近平交道，下午2時許傳出火車撞死人事故。一名男子不明原因闖入成功至新烏日站之間的成功東路平交道，被普悠瑪271次列車輾過，男子肢體分離，當場身亡。警方及台鐵人員已前往現場處理及調查。

貴州煤礦事故 1死7受困

貴州省金沙縣消息，今早（9日）8時50分，金沙縣東風煤礦井下發生煤與氣體突發事故，造成1人死亡，7人被困井下。目前正全力開展救援工作。

廣東省委巡視組前組長 涉受賄被逮捕

廣東省委第四巡視組前組長周世明（正廳級）涉嫌受賄一案，由廣東省監察委員會調查終結，移送珠海市人民檢察院審查起訴。日前，珠海市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪，對周世明作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

綜合報道

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