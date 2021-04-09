中國的「疫苗外交」未似預期，出口的疫苗成效越來越受到質疑，還得到內地媒體間接「證實」。中新網前日報道，菲律賓總統安全衞隊（PSG）累計有126名成員感染武漢肺炎，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）被迫推遲每周的公開演講。內地不少媒體，以及香港「左報」亦有轉載該則報道。不過，有網民翻出中新網在去年12月尾的報道指，菲律賓總統全安衞隊成員已接種中國國藥集團研發的疫苗。最離奇的是，菲律賓當局事後竟指，PSG是注射的是私走疫苗，當時尚未批准緊急使用。

中新網這篇前日刊出的報道，引述菲律賓總統安全衞隊指揮官杜蘭特（Jesus Durante III）准將在一個電視訪問中表示，總統安全衞隊累計有126名成員對武漢肺炎病毒的檢測呈陽性，其中活躍病例有45宗。

杜蘭特表示，檢測呈陽性的PSG成員沒有直接與杜特爾特接觸，他們大多數是總統府大門及各大樓的門衞，目前沒有任何不良症狀。他又特別強調：「請放心，總統是安全和健康的」。

報道並未有交代，菲律賓總統安全衞隊成員是否已接種疫苗。不過，有網民翻出中新網去年12月28日的一篇發自馬尼拉的報道，指菲律賓總統安全衞隊成員，已接種國藥研發的武肺武炎病毒滅活疫苗，是該國武裝部隊中第一批接種疫苗的人。

最離譜的是，《馬尼拉時報》（The Manila Times）隨後報道指，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）指，當時根本尚未核准緊急使用「國藥」疫苗。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）更坦承，PSG注射的這批中國疫苗，是未獲政府許可的「走私貨」，他本人事先並不知情。菲律賓國會已就事件展開調查，要求傳喚PSG負責人。

與東南亞鄰國相比，菲律賓的疫苗接種行動較緩慢，近期更爆發新一波疫情，導致經濟衰退持續。杜特爾特早前宣佈，將准許私營企業自行進口新冠肺炎疫苗，加快國內接種速度，同時為菲律賓經濟重啟提速。

中新網／ 《馬尼拉時報》

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