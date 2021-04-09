台灣調查局自去年8月起接連爆出性騷擾醜聞，繼前局長隨扈宋國強、台北市調處外事站前副主任陳秀銘之後，又爆出桃園市調查處機動站犯罪防治組長高得志，遭6名女調查官集體控訴性騷擾。據台灣《蘋果新聞網》披露，高男連在執行搜索時也趁機對女調查官伸鹹豬手襲臀，調查局已召開考績會將高男記一小過，並已調職職懲處。

調查局內部深陷性騷擾風暴，自去年8月起先後爆出6宗強制猥褻及性騷擾案，包括台北市調查處外事站前副主任陳秀銘被控酒後強吻女調查官、前調查局長隨扈宋國強酒後對女同事伸鹹豬手等，其中光是發生在桃園市調查處的檢舉案件就有3宗，沒想到又傳出小主管遭6女調查官集體控訴性騷醜聞。

調查局長呂文忠表示「得知時就氣炸」，已多次要求調查官務必尊重兩性平權，且要謹言慎行，卻仍發生此事，他已即時將高調職，之後會召開性別平等會釐清事實，若屬實將嚴懲絕不寬貸。他也鼓勵調查官若遇到性騷擾等問題，要勇於檢舉。

據悉，調查班37期的高得志年近50歲，專長是經濟與電腦犯罪偵蒐，自2018年初擔任桃園處機動站犯防組長，曾多次被指派到私人企業及學校宣導企業肅貪及犯罪預防。同事指出，高男性格直爽，平時對女同事講話「生冷不忌」，恐因此踩紅線而不自知。

據調查局督察處內部調查，這6名女調查官主要是投訴高男的不當肢體碰觸及言語性騷擾，其中A女調查官稱，去年12月，高男明知她懷孕，刻意以身體碰撞她，讓她極度不適；B女調查官則指控，高男談公事時有意無意碰觸她大腿，或外出辦案駕車時要求她開手機導航，再在行車過程中藉口看導航、拿東西而摸她的手；C女調查官就指控高男曾在交接裝備時趁機摸她的手，還在辦公場合開黃腔，稱自己做人工受孕時，「太太把A書（色情刊物）拿走了，取精弄不出來」。

D女調查官則指稱，去年12月高男值勤時向她借洗手液時，竟說「剛剛去便利店上廁所，摸完小雞雞沒法洗手」，讓她感覺很不舒服。幾個月前，她與高男及另一名同事前往贓物庫扣車，「那天他至少碰了我有20次」。E女調查官也說，高男多次在辦公場合開黃腔，例如說「暴瘦很明顯的副作用是不舉」、「女人好像很在意乳暈顏色」，還曾在搜索時伸鹹豬手對她襲臀，並向督察室提出搜索錄影畫面為證。

F女調查官指控高男指導她製作公文時，趁機靠近碰觸她身體，或在她製作筆錄時藉搶滑鼠摸手，還曾在工作群組中起鬨要求正在健身的女調查官「我想看教練示範，拜託她把外套脫掉」、評論女同事穿着「很涼快」、未經同意轉貼女同事放在Facebook的泳裝照等。去年一場烤肉活動中，高男在她分送杏鮑菇時，竟張開嘴巴要她餵食，疑似性暗示舉動，讓她非常不滿。

據了解，事發後一度有人謠傳6女是為了升官而聯手指控他性騷擾，但報道指這些受害人都是新人，未有升官資格。

台灣《蘋果新聞網》

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