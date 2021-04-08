【擁抱自由】內地非政府組織長沙富能創辦人程淵被指涉「顛覆國家政權罪」，遭拘押超過一年半，一直下落不明，其妻施明磊不單無法見到丈夫，甚至被威脅及滋擾。施明磊在美國時間周三（7日）宣佈，已經與5歲的女兒成功抵達美國德州；有份協助施明磊抵美的對華援助協會會長傅希秋表示她們順利經過第三國營救到德州。施明磊對本報表示，自己不用再在中國當人質，相信丈夫若得知也會欣慰，她也強調，到了美國仍會繼續為丈夫呼冤，「我會竭盡全力向全世界說出他們的遭遇」。

施明磊在社交媒體發文，她表示今年除夕作出帶同女兒赴美的決定，「今年的除夕夜，萬家燈火，在無數次掙扎之後，我決定帶女兒離開，於是我們踏上了這背井離鄉的遙遠路程，疫情出行並不容易，一關又一關，孤獨、恐懼又煎熬。出了中國的那一刻，心裏又難過又激動，大哭一場」。

「將傾所有向世界說事實」

她和5歲的女兒小豆豆於美國時間周三早上抵達德州機場，傅希秋到場迎接。傅希秋表示，她們經過第三國營救到德州，也感謝美國國務院和使館官員積極協助。

施明磊又指，就算到了美國，也會繼續為身陷囹圄的丈夫呼冤，「在這裏，我將傾盡所有，告訴全世界珍視自由、生命的人們，現在程淵、劉永澤、吳葛健雄長沙公益仨所遭受的迫害的事實」。她甚至點名去年2月上任的長沙市長鄭建新及辦案人員，「長沙公益仨的合法權利一天得不到保證，我們家屬們一天都不會放棄維權的腳步。長沙公益仨一天不得釋放，我們家屬們一天不會停止發聲」。

不再做人質 料夫感欣慰

施明磊昨對本報表示，「我們現在來到自由、安全的國度，不用再被當人質來轄制程淵，我相信程淵此刻若知道必十分欣慰」。她再次肯定表示「我會竭盡全力向全世界說出他們的遭遇」。她在Twitter撰文指，在前往美國的過程中，有30多個小時沒有睡覺，感謝一直關心她的朋友和媒體：「謝謝你們一直以來的幫助，關心，支持。點點滴滴都記在心中。」

內地維權人士的家人逃亡國外並不鮮見，維權律師文東海被指涉前年12月的廈門會議案後，一度被失蹤四個月，其間他的妻子周友芳帶同一對子女先出境至日本，逗留兩個多月後才能出發往美國。

709律師謝陽在2015年被捕後遭受酷刑，妻子陳桂秋和女兒在丈夫2017年底開庭前逃亡美國，事後英國《每日電訊報》披露，她們首先出境至泰國，但一度被關進泰國監獄，面臨遣返。在獄外等待的中國國安隨時準備帶她們回國，幸後來美國大使館官員伸出援手，說服泰國當局讓他們帶走陳桂秋和女兒。陳桂秋也指：「如果不離開，我可能已經進監獄很長時間了。謝陽的酷刑公佈後，國際社會反響巨大，國保要把這個事件掩蓋下去，要把公佈事件的人控制住，或施壓讓我們否認它。」

對華援助協會/《蘋果》記者