台灣軍方爆洩密風波。可偵測解放軍最新型殲-20隱形戰機的「輪型被動雷達車」，早前意外被軍方媒體《青年日報》曝光。有關文稿由海軍一名軍官提供，惟稿內附有該雷達車從戰車登陸艦駛出的相片。事件直到外媒報道，及盟友美國向台灣國安高層詢問，洩密稿件才被撤下。國防部部長邱國正震怒，要求徹查追究責任，或有近百人將被懲處。

台灣海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平號日前於澎湖馬公運送物資，接載軍用車輛上岸。該艦輔導長隨後投稿《青年日報》，文章上月26日刊出，文字雖未提及運載設備詳情，僅指中平號「與登陸艇隊合群艇配合」及「順利將車輛載運上岸」等。

國防部長震怒促徹查

不過，稿中兩張有雷達車登岸的相片就出事。軍用航空新聞網站Alert5引用《青年日報》直指，相中雷達車上，有「反隱身無源雷達系統（anti-stealth passive radar system）」。該雷達為台灣中山科學研究院最新研發，縱使對岸最先進的第五代戰機殲-20，亦可被其相位陣列雷達鎖定。澎湖距大陸僅140公里，殲-20接近台灣海峽中線時即會暴露無遺，被台軍防空火力瞄準。事發後《青年日報》撤稿，惟互聯網仍可搜尋到相關相片。

重大軍情外洩，邱國正大為惱火，嚴正警告海軍司令劉志斌，下令各部隊「保密防諜」。知情者又指，海軍司令部昨召開檢討會，重申洩露軍事機密的嚴重性。海軍艦隊指揮部及主管《青年日報》的政戰局也被要求提供涉案人員關係，文件寫滿三大張。國防部將領透露，據過往邱國正任陸軍司令的懲處慣例，預計近百人將捲入此案，數十人難逃記過懲處下場。惟海軍昨發佈新聞稿表示，保密為軍人基本職責，海軍一直要求官兵熟悉保密規範；海軍昨日會議為政戰部門每月都會舉行的會議，非針對個案作檢討，也無人員受處分。

洩台應對隱形機有突破

有外媒報道指，此次外洩行蹤的是中科院改進版本的輪載被動雷達，它不會發射電磁波，很難被定位，敵軍如非事先得悉其部署，將難以為隱形戰機規劃航線躲避偵測。報道又形容，在澎湖部署該新型雷達，意味台軍在應對殲-20上取得突破。美國智庫2049計畫研究所高級主管伊斯頓（Ian Easton）則指，部署新型雷達對台灣而言是大事，因它可大幅提高早期預警能力，避免對岸戰機在零預警下，斬首台灣政軍高層。

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