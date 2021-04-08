美國商務部宣佈制裁七間中國企業，指該些機構協助解放軍發展軍事技術，參與建造軍方使用的超級電腦、或大規模殺傷性武器計劃。

這批企業包括天津飛騰訊息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心及國家超級計算鄭州中心。商務部長雷蒙多在聲明中表示，開發超級電腦對於發展所有現代武器，包括國家防禦系統、核子及超音速武器十分重要。美商務部指，被列入名單的公司，在接收美國供應商提供的物品時，需要向美方申請許可，美國亦會作出嚴格的審查。有關規定即時生效，但不包括正在付運的物品。美國前總統特朗普執政時，已將數十間中國公司列入黑名單，當中包括智能手機生產商華為、芯片製造商中芯國際、無人機製造商深圳大疆等。

美艦穿台海：宣揚航行自由

另外，美軍伯克級神盾驅逐艦「麥凱恩號」周三穿越台灣海峽。美國防部發言人柯比（John Kirby）重申，美國在全球執行航行自由，是為宣揚依循國際法下的航行、作業與飛行自由；又否認行動是為回應早前中國遼寧號航空母艦編隊在台灣附近海域演練。中國東部戰區指，解放軍對麥凱恩號全程跟蹤監視，斥美方危害台海和平穩定。路透社