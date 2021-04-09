阿里巴巴創辦人馬雲自螞蟻集團被內地當局臨時煞停上市後，壞消息不斷。有英國媒體報道指，馬雲與內地一眾巨企話事人創辦的浙江杭州湖畔大學，也遭北京打壓，阻止其招收新學員，顯示北京不僅要打擊馬雲的商業利益，還有其在高科技界的影響力。

英媒《金融時報》引述消息人士報道，指北京當局繼續收緊馬雲的控制，向由馬雲牽頭創辦的湖畔大學施壓，叫停其類似美國哈佛大學般的企業高管培訓課程。消息人士表示，湖畔大學原定3月底開課的課程已遭煞停，目前仍未知何時能重開。

報道指，湖畔大學遭打壓開新課程是一強烈信號，顯示北京對馬雲的打擊，並非局限在其商業王國，還有馬雲的影響力。

馬雲自去年10月公開批評內地的金融監管機構及國有銀行後，即遭官方屢屢打壓，先有去年11月史上最大IPO的螞蟻集團，在最後一刻遭監管機構煞停；同年12月，阿里巴巴又被指涉及壟斷遭到調查。今年3月，有報道指，北京擔心馬雲在輿論的影響力，要求他出售旗下的傳媒。而自螞蟻金服上市失敗後，馬雲一直未在公眾場合露面，甚至有消息傳他遭軟禁。

湖畔大學為馬雲聯同柳傳志、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等9名內地商界大老於2015年創辦的商學院校，馬雲為首任校長。該校主要招收內地的傑出企業家，創校目的是為內地培養新一代的初創企業家。

馬雲6年前在歡迎首屆學員時曾表明「希望湖畔大學能營運300年」。

湖畔大學開辦後迅即成為內地最著名商學院校，學員有機會獲馬雲親身授課外，UBER創始人卡蘭尼克這些國際創新科技企業家，也曾在該校演講。

報道引述該知情人士表示，北京已越來越懷疑馬雲的社會影響力，所以要出手對付這所大學。

報道又引述接近湖畔大學的人士說：「湖畔大學有可能凝聚中國最頂尖的企業家，令他們與馬雲同聲同氣。而中共絕不允許企業家脫離控制。」

不過，知情人士表示，湖畔大學雖然承受壓力，但認為學校不會永久關閉，現有學生亦在繼續上課。

另外，知情人士又指，北京有部份高級官員，認為湖畔大學是東林學院的現代版。東林學院創於宋朝，復建於17世紀的晚明，為一私人學院，在當時成為知識分子的聚集場所，催生的思想最終影響到明朝的管治。

另一位與馬雲共事的人透露，湖畔大學就像一個精英社區，所以成為官方的目標之一。他還表示，即使北京認為該校是馬雲用來培養具影響力的追隨者的手段，但其實學校僅只推動企業家精神。

馬雲在2019年退出阿里巴巴崗位後，除了推動農村教育外，湖畔大學也是他另一工作重點。

湖畔大學的取錄資格極嚴，報名者必須是創業3年以上的企業決策者；年營收超過3,000萬元；需提供企業3年完稅證明，公司規模超過30人；有3位推薦人，其中至少1位為湖畔大學指定推薦人。三年期課程學費約58萬元。

該校2019年第五期課程有超過1,400名企業家報名，當中88人可以面試，最終取錄41人，取錄率僅2.93%。2020年的第六期課程，有逾1,500人報名，可以面試的有145人，最終取錄49人，取錄率只約3.2%。

《金融時報》記者上月曾企圖進入湖畔大學了解情況，但遭守衞阻止。

阿里巴巴及湖畔大學對相關報道並沒有回應。

《金融時報》/《蘋果》資料室

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