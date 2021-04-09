港商中國創新投資公司主席向心和妻子龔青，2019年底到台灣，遭逃亡澳洲的共諜王立強爆料是共諜，台北地檢署調介入偵辦後，昨針對2人涉嫌《洗錢防制法》作出起訴。台北地方法院今裁定，2人即日起限制出境出海8個月。

向心、龔青夫婦涉嫌與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，再將約3億元新台幣（下同，約8,197萬港元）匯進台灣的銀行，購買豪宅，北檢昨天依《洗錢防制法》起訴2人。台北地檢署表示，會繼續偵辦向心夫婦所涉違反《國家安全法》的部份。

向心夫婦目前正被限制出境，因期限將於13日凌晨零時屆滿，北檢以最速件將洗錢案移由北院審理。全案移審北院後，法官認為向心、龔青罪嫌重大，在偵查中又否認犯罪，考量兩人的社經地位及經濟條件，顯然有逃亡離台、滯外不歸的可能，恐影響審判或刑罰的進行，因此仍予以限制出境、出海處分。

自稱是大陸間諜的男子王立強於2019年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中共解放軍總參謀部之下成立，目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報，並稱中國創新在台灣媒體投下經費，讓大陸可以控制這些媒體。

外媒披露後，調查局發現向心夫婦正在台灣，隨即帶回調查。北檢於2019年11月以涉犯《國家安全法》等罪訊問向心夫婦後，限制2人出境至今。兩人出境管制期限於今年2月13日屆滿，因當局向台北地方法院申請延長限制2個月，而延至4月13日。

北檢昨天依《洗錢防制法》起訴2人後，同樣由向心擔任主席的中國趨勢控股有限公司發表聲明，指向心及龔青從未在台發展組織或涉嫌洗錢，強調二人是無罪之身，批評台灣當局以國安為名調查500多天未果，臨時杜撰所謂洗錢罪名，意圖要將二人無限期留置台灣，做法令人憤慨。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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